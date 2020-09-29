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https://ria.ru/20200929/protest-1577941569.html
Япония выразила России протест из-за учений на Южных Курилах
Токио выразил протест Москве из-за проведения тактических военных учений на Южных Курилах. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:31
2020-09-29T13:53
хабомаи
кунашир (остров)
итуруп
шикотан
курильские острова
москва
япония
токио
в мире
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<strong>ТОКИО, 29 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> выразил протест <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> из-за проведения тактических военных учений на Южных Курилах.По его словам, речь идет о "наращивании военных приготовлений российской армии на четырех северных островах", которые Токио считает своими.Вместе с тем Като подтвердил важность развития отношений с Россией, приверженность курсу на решение территориального вопроса и заключение мирного договора между двумя странами.Как сообщило ранее российское Минобороны, военнослужащие армейского корпуса ВВО приступили к учениям по противодесантной обороне <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a>. В маневрах принимают участие более 1500 человек и около 200 единиц вооружения и техники.Отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> омрачает отсутствие мирного договора между двумя странами. При этом японская сторона претендует на южнокурильские острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20200914/kurily-1577206984.html
а Россия выразила протест бесконечным протестам Японии.
73
какое нам дело до позиции страны Япония? Позиций может быть много... а Курилы - наши
71
29
хабомаи
кунашир (остров)
итуруп
шикотан
курильские острова
москва
япония
токио
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хабомаи, кунашир (остров), итуруп, шикотан, курильские острова, москва, япония, токио, в мире

Япония выразила России протест из-за учений на Южных Курилах

13:31 29.09.2020 (обновлено: 13:53 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Анто Денисов
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 сен — РИА Новости. Токио выразил протест Москве из-за проведения тактических военных учений на Южных Курилах.
"Это несовместимо с позицией нашей страны и неприемлемо", — сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.
По его словам, речь идет о "наращивании военных приготовлений российской армии на четырех северных островах", которые Токио считает своими.
Вместе с тем Като подтвердил важность развития отношений с Россией, приверженность курсу на решение территориального вопроса и заключение мирного договора между двумя странами.
Как сообщило ранее российское Минобороны, военнослужащие армейского корпуса ВВО приступили к учениям по противодесантной обороне Курильских островов. В маневрах принимают участие более 1500 человек и около 200 единиц вооружения и техники.
Отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора между двумя странами. При этом японская сторона претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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ХабомаиКунашир (остров)ИтурупШикотанКурильские островаМоскваЯпонияТокиоВ мире
 
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