https://ria.ru/20200929/protest-1577941569.html

Япония выразила России протест из-за учений на Южных Курилах

Токио выразил протест Москве из-за проведения тактических военных учений на Южных Курилах. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:31

2020-09-29T13:31

2020-09-29T13:53

хабомаи

кунашир (остров)

итуруп

шикотан

курильские острова

москва

япония

токио

в мире

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<strong>ТОКИО, 29 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> выразил протест <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> из-за проведения тактических военных учений на Южных Курилах.По его словам, речь идет о "наращивании военных приготовлений российской армии на четырех северных островах", которые Токио считает своими.Вместе с тем Като подтвердил важность развития отношений с Россией, приверженность курсу на решение территориального вопроса и заключение мирного договора между двумя странами.Как сообщило ранее российское Минобороны, военнослужащие армейского корпуса ВВО приступили к учениям по противодесантной обороне <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a>. В маневрах принимают участие более 1500 человек и около 200 единиц вооружения и техники.Отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> омрачает отсутствие мирного договора между двумя странами. При этом японская сторона претендует на южнокурильские острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20200914/kurily-1577206984.html

Eric Beysen а Россия выразила протест бесконечным протестам Японии. 73

Ольга Занкова какое нам дело до позиции страны Япония? Позиций может быть много... а Курилы - наши 71

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хабомаи

кунашир (остров)

итуруп

шикотан

курильские острова

москва

япония

токио

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабомаи, кунашир (остров), итуруп, шикотан, курильские острова, москва, япония, токио, в мире