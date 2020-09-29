https://ria.ru/20200929/privivka-1577944679.html

Песков пообещал рассказать, когда Путин сделает прививку от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин думает о том, чтобы сделать прививку от коронавируса, сообщил во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков, призвав дождаться... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:12

2020-09-29T14:12

2020-09-29T21:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> думает о том, чтобы сделать прививку от коронавируса, сообщил во вторник его пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, призвав дождаться принятия решения о вакцинации и пообещав сообщить, когда это произойдет.Ранее в администрации президента Южной Кореи сообщили, что Путин в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином заявил о готовности посетить страну после того, как привьется от COVID российской вакциной.Он пообещал, что информация о вакцинации будет обнародована, когда это произойдет: "Безусловно, в тайне этого держать мы не будем".На просьбу уточнить, означает ли сказанное в беседе с главой <a href="https://ria.ru/location_Republic_of_Korea" target="_blank">Южной Кореи</a>, что президент РФ теперь поедет в любую зарубежную поездку только после вакцинации, представитель Кремля подчеркнул, что "президент не говорил про любые зарубежные поездки, в контексте разговора он говорил исключительно применительно к своему потенциальному визиту в Южную Корею, про другие поездки он не говорил"."Но очевидно, что для того, чтобы понизить уровень мер предосторожности эпидемиологических, конечно, необходимо поставить прививку", - заявил Песков, подтвердив, что это актуально и для зарубежных поездок.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/vaktsina-1577879984.html

Влад Тёплыйстан Пусть покажет пример своим фанатам. Только именно ту прививку, что будут делать "простым смертным". 28

Антивирус Да абсолютно не интересует. Ни на кого равняться не собираюсь. 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество