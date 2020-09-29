Песков пообещал рассказать, когда Путин сделает прививку от COVID-19
14:12 29.09.2020 (обновлено: 21:08 29.09.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса "Лидеры России"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин думает о том, чтобы сделать прививку от коронавируса, сообщил во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков, призвав дождаться принятия решения о вакцинации и пообещав сообщить, когда это произойдет.
Ранее в администрации президента Южной Кореи сообщили, что Путин в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином заявил о готовности посетить страну после того, как привьется от COVID российской вакциной.
"Естественно, в случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил - заявил, что он думает о прививке. Поэтому давайте дождемся, когда он сам примет такое решение", - предложил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда президент сделает прививку от коронавируса и будет ли он ждать завершения третьей фазы клинических испытаний препарата.
Он пообещал, что информация о вакцинации будет обнародована, когда это произойдет: "Безусловно, в тайне этого держать мы не будем".
На просьбу уточнить, означает ли сказанное в беседе с главой Южной Кореи, что президент РФ теперь поедет в любую зарубежную поездку только после вакцинации, представитель Кремля подчеркнул, что "президент не говорил про любые зарубежные поездки, в контексте разговора он говорил исключительно применительно к своему потенциальному визиту в Южную Корею, про другие поездки он не говорил".
"Но очевидно, что для того, чтобы понизить уровень мер предосторожности эпидемиологических, конечно, необходимо поставить прививку", - заявил Песков, подтвердив, что это актуально и для зарубежных поездок.
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