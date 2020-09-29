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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/privivka-1577944679.html
Песков пообещал рассказать, когда Путин сделает прививку от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин думает о том, чтобы сделать прививку от коронавируса, сообщил во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков, призвав дождаться... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:12
2020-09-29T21:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> думает о том, чтобы сделать прививку от коронавируса, сообщил во вторник его пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, призвав дождаться принятия решения о вакцинации и пообещав сообщить, когда это произойдет.Ранее в администрации президента Южной Кореи сообщили, что Путин в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином заявил о готовности посетить страну после того, как привьется от COVID российской вакциной.Он пообещал, что информация о вакцинации будет обнародована, когда это произойдет: "Безусловно, в тайне этого держать мы не будем".На просьбу уточнить, означает ли сказанное в беседе с главой <a href="https://ria.ru/location_Republic_of_Korea" target="_blank">Южной Кореи</a>, что президент РФ теперь поедет в любую зарубежную поездку только после вакцинации, представитель Кремля подчеркнул, что "президент не говорил про любые зарубежные поездки, в контексте разговора он говорил исключительно применительно к своему потенциальному визиту в Южную Корею, про другие поездки он не говорил"."Но очевидно, что для того, чтобы понизить уровень мер предосторожности эпидемиологических, конечно, необходимо поставить прививку", - заявил Песков, подтвердив, что это актуально и для зарубежных поездок.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/vaktsina-1577879984.html
Пусть покажет пример своим фанатам. Только именно ту прививку, что будут делать "простым смертным".
28
Да абсолютно не интересует. Ни на кого равняться не собираюсь.
21
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков пообещал рассказать, когда Путин сделает прививку от COVID-19

14:12 29.09.2020 (обновлено: 21:08 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с победителями конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин думает о том, чтобы сделать прививку от коронавируса, сообщил во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков, призвав дождаться принятия решения о вакцинации и пообещав сообщить, когда это произойдет.
Ранее в администрации президента Южной Кореи сообщили, что Путин в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином заявил о готовности посетить страну после того, как привьется от COVID российской вакциной.

"Естественно, в случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил - заявил, что он думает о прививке. Поэтому давайте дождемся, когда он сам примет такое решение", - предложил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда президент сделает прививку от коронавируса и будет ли он ждать завершения третьей фазы клинических испытаний препарата.

Он пообещал, что информация о вакцинации будет обнародована, когда это произойдет: "Безусловно, в тайне этого держать мы не будем".
На просьбу уточнить, означает ли сказанное в беседе с главой Южной Кореи, что президент РФ теперь поедет в любую зарубежную поездку только после вакцинации, представитель Кремля подчеркнул, что "президент не говорил про любые зарубежные поездки, в контексте разговора он говорил исключительно применительно к своему потенциальному визиту в Южную Корею, про другие поездки он не говорил".
"Но очевидно, что для того, чтобы понизить уровень мер предосторожности эпидемиологических, конечно, необходимо поставить прививку", - заявил Песков, подтвердив, что это актуально и для зарубежных поездок.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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