https://ria.ru/20200929/preparat-1577957658.html
Состав препарата "Фавипиравир" запатентуют
Способ получения, применения и состав российских препаратов от COVID-19 "Фавипиравир" планируют запатентовать, заявил РИА Новости главный инфекционист Минздрава РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:05
2020-09-29T17:05
2020-09-29T17:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Способ получения, применения и состав российских препаратов от COVID-19 "Фавипиравир" планируют запатентовать, заявил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов."Новые российские препараты для лечения COVID-19, которые используются для предупреждения "цитокинового шторма", - олокизумаб и левилимаб - запатентованы. Также готовятся к патентованию способы получения, применения и состав российских препаратов фавипиравира", - сказал ЧулановВ сентябре Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>". Ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество