https://ria.ru/20200929/pravitelstvo-1577933727.html
Путин проводит заседание правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства. Мероприятие проходит в онлайн-режиме. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:31
2020-09-29T15:31
2020-09-29T15:39
правительство рф
владимир путин
политика
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Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.Профильный вопрос встречи — реализация механизма социального контракта как инструмента борьбы с бедностью. Кроме того, должен состояться обмен данными по эпидемиологической теме.Социальный контракт — договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Гражданин, который заключает его, должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело.В апреле сообщалось, что в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на эти цели общим объемом семь миллиардов рублей для 21 региона — участника пилотных проектов.
Антивирус
Очередные бестолковые посиделки.
21
Vitamin Zuev
Судя по кабинету все так же в бункере?
13
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совещание Путина с членами Правительства в формате видеоконференции
LIVE: Совещание Путина с членами Правительства в формате видеоконференции
2020-09-29T15:31
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PT63M48S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, правительство рф, владимир путин, политика
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.
Профильный вопрос встречи — реализация механизма социального контракта как инструмента борьбы с бедностью. Кроме того, должен состояться обмен данными по эпидемиологической теме.
Социальный контракт — договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Гражданин, который заключает его, должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело.
В апреле сообщалось, что в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на эти цели общим объемом семь миллиардов рублей для 21 региона — участника пилотных проектов.