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Путин проводит заседание правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства. Мероприятие проходит в онлайн-режиме. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:31
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правительство рф
владимир путин
политика
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Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.Профильный вопрос встречи — реализация механизма социального контракта как инструмента борьбы с бедностью. Кроме того, должен состояться обмен данными по эпидемиологической теме.Социальный контракт — договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Гражданин, который заключает его, должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело.В апреле сообщалось, что в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на эти цели общим объемом семь миллиардов рублей для 21 региона — участника пилотных проектов.
Очередные бестолковые посиделки.
21
Судя по кабинету все так же в бункере?
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8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Совещание Путина с членами Правительства в формате видеоконференции
LIVE: Совещание Путина с членами Правительства в формате видеоконференции
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видео, правительство рф, владимир путин, политика
Путин проводит заседание правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.
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Путин проводит заседание правительства. Трансляция

15:31 29.09.2020 (обновлено: 15:39 29.09.2020)
 
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Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.
Профильный вопрос встречи — реализация механизма социального контракта как инструмента борьбы с бедностью. Кроме того, должен состояться обмен данными по эпидемиологической теме.
Социальный контракт — договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Гражданин, который заключает его, должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело.
В апреле сообщалось, что в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на эти цели общим объемом семь миллиардов рублей для 21 региона — участника пилотных проектов.
 
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Правительство РФВладимир ПутинПолитика
 
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