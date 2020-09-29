https://ria.ru/20200929/pravitelstvo-1577933727.html

Путин проводит заседание правительства. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства. Мероприятие проходит в онлайн-режиме. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:31

2020-09-29T15:31

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правительство рф

владимир путин

политика

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Президент России Владимир Путин проводит заседание правительства. Мероприятие проходит в онлайн-режиме.Профильный вопрос встречи — реализация механизма социального контракта как инструмента борьбы с бедностью. Кроме того, должен состояться обмен данными по эпидемиологической теме.Социальный контракт — договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Гражданин, который заключает его, должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело.В апреле сообщалось, что в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на эти цели общим объемом семь миллиардов рублей для 21 региона — участника пилотных проектов.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Совещание Путина с членами Правительства в формате видеоконференции LIVE: Совещание Путина с членами Правительства в формате видеоконференции 2020-09-29T15:31 true PT63M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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