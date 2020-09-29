https://ria.ru/20200929/pompeo-1577927385.html

Помпео назвал цель политики США в Европе

Растущий интерес США к региону Северной Греции связан с ее геостратегическим значением, а также с энергетической диверсификацией Европы, поскольку целью... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:17

2020-09-29T10:17

2020-09-29T10:17

allseas

майк помпео

uniper

северный поток — 2

балтийское море

дональд трамп

газпром

европа

сша

в мире

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<strong>АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Растущий интерес <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> к региону Северной Греции связан с ее геостратегическим значением, а также с энергетической диверсификацией <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, поскольку целью политики президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> для всей Европы является сделать ее независимой от России и "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>", заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в интервью Афинскому агентству новостей <a href="https://www.amna.gr" target="_blank" rel="nofollow noopener">АМНА</a>.Помпео находится в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> с двухдневным визитом. Поездку он начал с <a href="http://ria.ru/location_Thessaloniki/" target="_blank" data-auto="true">Салоников</a>, что многие греческие СМИ назвали "символическим" в связи с планами США участвовать в приватизации порта Александруполис и созданием в регионе американской военной базы в связи с новым соглашением между Грецией и США. Американские госсекретари раньше не посещали Салоники.Корреспондент агентства спросила у Помпео, насколько важен регион северной Греции и особенно ее порты для энергетической диверсификации Европы, и ограничивается ли растущий интерес Америки к Александруполису энергетикой или он имеет более широкое геостратегическое значение."Определенно, не только энергия. В этом есть реальное геостратегическое значение. Но я думаю, что ваш взгляд на энергию правильный", - ответил Помпео."Политика президента Трампа для всей Европы заключается в укреплении ее возможности за счет диверсификации набора источников энергии. И не зависеть от России и "Газпрома". Это нехорошо, это небезопасно. Это создает риск и, честно говоря, стоит людям больше денег, чтобы отапливать свои дома и использовать другие способы энергии", - сказал Помпео."То, что мы пытались сделать, вы можете увидеть в нашем противодействии "Северному потоку 2", и, с другой стороны, здесь наши инвестиции и наша поддержка в усилиях, будь то IGB (интерконнектор Греция - <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a>) или мощности СПГ, которые продвинулись по всему региону, а также взаимосвязь региона в том, что касается различных источников энергии, не только газа, но и нефтепродуктов и нефти. Мы надеемся, что они будут продолжаться, мы ожидаем, что они будут продолжать (усилия)", - сказал Помпео.По его словам, в понедельник утром у него были "очень хорошие встречи" с высокопоставленными официальными лицами Греции и <a href="http://ria.ru/location_Macedonia/" target="_blank" data-auto="true">Северной Македонии</a>."Каждый из которых сказал, что участие Америки здесь действительно уникальное, действительно исключительное, и я думаю, что это будет означать действительно хорошие вещи: большую диверсификацию источников энергии, более дешевую энергию и их реализацию вместе с надежными партнерами, такими как компании из США", - сказал госсекретарь.Проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a>, и в первую очередь Германии.

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html

https://ria.ru/20200831/evropa-1576519001.html

1

балтийское море

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, майк помпео, uniper, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, газпром, европа, сша, в мире