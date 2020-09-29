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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/polk-1577926413.html
В Баку заявили о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе на территории... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:02
2020-09-29T10:18
франция
азербайджан
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 29 сен — РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>, дислоцированного в Карабахе на территории Ходжавендского района."В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых", — сказал РИА Новости начальник пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргахлы.Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострилась в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друга в начале боевых действий.В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане ввели комендантский час и частичную мобилизацию.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577923493.html
Турция не вмешивается до тех пор пока Россия не вмешается. У Азербайджана достаточно сил, техники и отличных солдат.
21
Скоро будет сообщение об уничтоженных дивизиях, корпусах и соединениях. Всё это очень скорбно ребята. В Войнушку поиграть захотелось? Такими темпами Армению и Азербайджан расселять надо по Сибири...
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франция
азербайджан
армения
РИА Новости
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франция, азербайджан, минобороны азербайджана, армения, в мире

В Баку заявили о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе

10:02 29.09.2020 (обновлено: 10:18 29.09.2020)
23741
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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БАКУ, 29 сен — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе на территории Ходжавендского района.
"В результате враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен. Командование вражеской армии обратилось ко всем с просьбой доставить транспортные средства для эвакуации погибших и раненых", — сказал РИА Новости начальник пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргахлы.
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий.
В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане ввели комендантский час и частичную мобилизацию.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаФранцияАзербайджанМинобороны АзербайджанаАрменияВ мире
Популярные комментарии
Турция не вмешивается до тех пор пока Россия не вмешается. У Азербайджана достаточно сил, техники и отличных солдат.
29 сентября, 10:22
Вугар ИсмаиловВугар Исмаилов
2310014
Скоро будет сообщение об уничтоженных дивизиях, корпусах и соединениях. Всё это очень скорбно ребята. В Войнушку поиграть захотелось? Такими темпами Армению и Азербайджан расселять надо по Сибири...
29 сентября, 10:06
Eugene CitizenEugene Citizen
400303
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