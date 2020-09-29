https://ria.ru/20200929/podozrevaemyy-1577953950.html

Прокурор рассказал о подозреваемом в нападении у здания Charlie Hebdo

Подозреваемому в нападении около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже 25 лет, а не 18, до этого он не был известен спецслужбам, заявил руководитель... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:27

2020-09-29T16:27

2020-09-29T16:27

нападение у бывшего здания charlie hebdo

министерство внутренних дел франции

пакистан

париж

происшествия

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Подозреваемому в нападении около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже 25 лет, а не 18, до этого он не был известен спецслужбам, заявил руководитель антитеррористической прокуратуры <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11-м округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции <a href="https://ria.ru/category_napadenie-charlie-hebdo-25092020" target="_blank">Charlie Hebdo</a>, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение "актом исламистского терроризма".Ранее сообщалось, что нападавшему, который является выходцем из Пакистана, 18 лет. Прокурор уточнил, что на самом деле ему 25 лет."Обвиняемый не был известен спецслужбам", - отметил прокурор на брифинге во вторник. По Рикара, он никогда не был осужден, но в июле он был призван к ответственности за ношение оружия.Задержанный рассказал, что уехал из Пакистана в марте 2018 года, отметил прокурор. "Проехав через Иран, Турцию и Италию, он прибыл во Францию в августе 2018 года", - сообщил он. После прибытия во Францию злоумышленник предоставил ложные данные о себе, в результате его приняли как "несовершеннолетнего без сопровождения".

https://ria.ru/20200926/napadenie-1577813518.html

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париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение у бывшего здания charlie hebdo, министерство внутренних дел франции, пакистан, париж, происшествия, в мире