Прокурор рассказал о подозреваемом в нападении у здания Charlie Hebdo
© AP Photo / Thibault CamusСотрудники полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости. Подозреваемому в нападении около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже 25 лет, а не 18, до этого он не был известен спецслужбам, заявил руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.
Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11-м округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение "актом исламистского терроризма".
Ранее сообщалось, что нападавшему, который является выходцем из Пакистана, 18 лет. Прокурор уточнил, что на самом деле ему 25 лет.
"Обвиняемый не был известен спецслужбам", - отметил прокурор на брифинге во вторник. По Рикара, он никогда не был осужден, но в июле он был призван к ответственности за ношение оружия.
Задержанный рассказал, что уехал из Пакистана в марте 2018 года, отметил прокурор. "Проехав через Иран, Турцию и Италию, он прибыл во Францию в августе 2018 года", - сообщил он. После прибытия во Францию злоумышленник предоставил ложные данные о себе, в результате его приняли как "несовершеннолетнего без сопровождения".
26 сентября, 15:10СМИ узнали о мотиве напавшего на бывшее здание Charlie Hebdo в Париже