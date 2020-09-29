https://ria.ru/20200929/ploschadka-1577956068.html

В соцсетях раскритиковали детскую площадку "Силовичок" в Архангельске

Члены военно-патриотического клуба "Орден", установившие в Архангельске детскую площадку "Силовичок" с игрушечной военной техникой и раскритикованные за... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:49

2020-09-29T16:49

2020-09-29T16:49

архангельск

общество

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<strong>МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Члены военно-патриотического клуба "Орден", установившие в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельске</a> детскую площадку "Силовичок" с игрушечной военной техникой и раскритикованные за милитаризм, заявили, что площадка имеет патриотическую направленность и никого насильно туда не приводят.Площадка появилась еще весной. Члены "Ордена", которые организуют в городе различные акции и устанавливают объекты вроде полосы препятствий для подростков, вдохновились празднованием 75-летия Победы и решили установить в районе Соломбала детскую площадку патриотической направленности."Мы нашли в интернете сайт, который предлагал объекты для детской площадки, которые соответствовали идеям нашего клуба, это и танк "Катюша", и самолет <a href="http://ria.ru/product_An_2/" target="_blank" data-auto="true">Ан-2</a>, и другие виды техники времен войны. Нам показалось это интересным – чтобы у ребят была возможность знакомиться с нашей историей через игру", - рассказала РИА Новости руководитель клуба Светлана Власова.По ее словам, большую часть работ члены и сторонники клуба выполняли "на общественных началах", а "Силовичком" площадку назвали потому, что в ее установке большую помощь оказали офицеры запаса, которые на пенсии занимаются бизнесом и благотворительностью. Так, на "Силовичке" для детей установили карусели в виде самолётов и танков. Помимо этого, на площадке есть игра в "Крестики-нолики" с изображениями военных танков, самолётов и кораблей.Однако ряду пользователей в социальных сетях не понравилась милитаристская направленность площадки. "Пока тут насилие и война — развлечение для детей, в стране ни мира, ни добра не будет", - написал пользователь ulyssa в Twitter. "Интересно, почему патриотизм — это обязательно армия, униформа, оружие и прочий милитаризм? Почему патриотизмом не называют посадку деревьев в парке, постройку школы, например?" - задался вопросом пользователь с ником Твиттерианец.Организаторы площадки в свою очередь не видят в ней ничего плохого. "Это сделано вообще за копейки, мы же общественная организация, а сейчас пишут, что мы "отмываем" деньги. Нас критикуют за то, что мы предлагаем детям игры якобы с явным милитаристским подтекстом, но мы же никого сюда не тащим насильно, кому не нравится – можно найти другую площадку", - отметила руководитель клуба и привела в пример детскую игру "в войнушку", которая не теряет популярности.

https://realty.ria.ru/20200914/ploschadki-1577208760.html

https://realty.ria.ru/20200728/1575051759.html

Chin Chin "...Однако ряду пользователей в социальных сетях не понравилась..." - это проблема этого "ряда пользователей". 18

Афро Россиянин Мальчики ВСЕГДА играли в войнушку. Если мальчики начнут играть в куклы - это будет закат цивилизации. 16

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архангельск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельск, общество