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"Магическая": экс-солистка "Серебра" предстала в откровенном платье
Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина поразила пользователей Сети кадрами с новой фотосессии. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:23
2020-09-29T13:23
ольга серябкина
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_olga-seryabkina/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Серябкина</a> поразила пользователей Сети кадрами с новой фотосессии.На снимках девушка предстала на фоне леса, затопленного водой. Она облачилась в черное вечернее платье с открытыми плечами и высоким разрезом до бедра. На землю Ольга встала босыми ногами."Состояние души", — подписала знаменитость серию фотографий.Подписчики оценили стройную фигуру Серябкиной и оставили под постом с кадрами множество комплиментов: "Магическая", "Королева", "Черный лебедь", "Нереально красивая", "Вау! Ощущение волшебства".Ранее Ольга Серябкина поразила своих фанатов еще одной <a href="https://ria.ru/20200917/seryabkina-1577381890.html" target="_blank">откровенной фотосессисей</a> на природе.
https://ria.ru/20200920/serebro-1577509939.html
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60
ольга серябкина, шоу-бизнес

"Магическая": экс-солистка "Серебра" предстала в откровенном платье

13:23 29.09.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Серябкина
Ольга Серябкина - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина поразила пользователей Сети кадрами с новой фотосессии.
На снимках девушка предстала на фоне леса, затопленного водой. Она облачилась в черное вечернее платье с открытыми плечами и высоким разрезом до бедра. На землю Ольга встала босыми ногами.
"Состояние души", — подписала знаменитость серию фотографий.
Подписчики оценили стройную фигуру Серябкиной и оставили под постом с кадрами множество комплиментов: "Магическая", "Королева", "Черный лебедь", "Нереально красивая", "Вау! Ощущение волшебства".
Ранее Ольга Серябкина поразила своих фанатов еще одной откровенной фотосессисей на природе.
Екатерина Кищук - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 14:52
"Вот она, Афродита": экс-солистка "Серебра" опубликовала откровенные фото
 
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Ольга СерябкинаШоу-бизнес
 
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