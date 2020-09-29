https://ria.ru/20200929/plate-1577941022.html

"Магическая": экс-солистка "Серебра" предстала в откровенном платье

Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина поразила пользователей Сети кадрами с новой фотосессии. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:23

2020-09-29T13:23

2020-09-29T13:23

ольга серябкина

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_olga-seryabkina/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Серябкина</a> поразила пользователей Сети кадрами с новой фотосессии.На снимках девушка предстала на фоне леса, затопленного водой. Она облачилась в черное вечернее платье с открытыми плечами и высоким разрезом до бедра. На землю Ольга встала босыми ногами."Состояние души", — подписала знаменитость серию фотографий.Подписчики оценили стройную фигуру Серябкиной и оставили под постом с кадрами множество комплиментов: "Магическая", "Королева", "Черный лебедь", "Нереально красивая", "Вау! Ощущение волшебства".Ранее Ольга Серябкина поразила своих фанатов еще одной <a href="https://ria.ru/20200917/seryabkina-1577381890.html" target="_blank">откровенной фотосессисей</a> на природе.

https://ria.ru/20200920/serebro-1577509939.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга серябкина, шоу-бизнес