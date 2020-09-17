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Экс-солистка "Серебра" поразила фанатов откровенной фотосессией
Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина порадовала поклонников новыми снимками. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:30
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ольга серябкина
сергей есенин
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_olga-seryabkina/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Серябкина</a> порадовала поклонников новыми снимками.Фото опубликованы в ее аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/seryabkina/" target="_blank">Instagram</a>.Певица дополнила пост стихотворением <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Esenin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Есенина</a>:Гляну в поле, гляну в небо,<br>И в полях и в небе рай.<br>Снова тонет в копнах хлеба<br>Незапаханный мой край.Подписчики оценили потрясающую фигуру Ольги, но отметили, что ей стоит чаще улыбаться на фотографиях."Серябкина, ты чего вечно такая серьезная?", — написал maximax2018."Если бы ты научилась чаще улыбаться. Было бы здорово, а так ты всегда как мрамор…", — заметил <br>vladpppp058.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ольга серябкина, сергей есенин

Экс-солистка "Серебра" поразила фанатов откровенной фотосессией

13:30 17.09.2020 (обновлено: 15:02 17.09.2020)
77260
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Серябкина
Ольга Серябкина - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина порадовала поклонников новыми снимками.
Фото опубликованы в ее аккаунте в Instagram.
Певица дополнила пост стихотворением Сергея Есенина:
Гляну в поле, гляну в небо,
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.
Подписчики оценили потрясающую фигуру Ольги, но отметили, что ей стоит чаще улыбаться на фотографиях.
"Серябкина, ты чего вечно такая серьезная?", — написал maximax2018.
"Если бы ты научилась чаще улыбаться. Было бы здорово, а так ты всегда как мрамор…", — заметил
vladpppp058.
21969758
Обсудить 2
Ольга СерябкинаСергей Есенин
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