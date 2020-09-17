https://ria.ru/20200917/seryabkina-1577381890.html
Экс-солистка "Серебра" поразила фанатов откровенной фотосессией
Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина порадовала поклонников новыми снимками. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:30
2020-09-17T13:30
2020-09-17T15:02
ольга серябкина
сергей есенин
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_olga-seryabkina/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Серябкина</a> порадовала поклонников новыми снимками.Фото опубликованы в ее аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/seryabkina/" target="_blank">Instagram</a>.Певица дополнила пост стихотворением <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Esenin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Есенина</a>:Гляну в поле, гляну в небо,<br>И в полях и в небе рай.<br>Снова тонет в копнах хлеба<br>Незапаханный мой край.Подписчики оценили потрясающую фигуру Ольги, но отметили, что ей стоит чаще улыбаться на фотографиях."Серябкина, ты чего вечно такая серьезная?", — написал maximax2018."Если бы ты научилась чаще улыбаться. Было бы здорово, а так ты всегда как мрамор…", — заметил <br>vladpppp058.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга серябкина, сергей есенин