https://ria.ru/20200917/seryabkina-1577381890.html

Экс-солистка "Серебра" поразила фанатов откровенной фотосессией

Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина порадовала поклонников новыми снимками. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:30

2020-09-17T13:30

2020-09-17T15:02

ольга серябкина

сергей есенин

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Российская певица и бывшая солистка группы "Серебро" <a href="http://ria.ru/person_olga-seryabkina/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Серябкина</a> порадовала поклонников новыми снимками.Фото опубликованы в ее аккаунте в <a href="https://www.instagram.com/seryabkina/" target="_blank">Instagram</a>.Певица дополнила пост стихотворением <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Esenin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Есенина</a>:Гляну в поле, гляну в небо,<br>И в полях и в небе рай.<br>Снова тонет в копнах хлеба<br>Незапаханный мой край.Подписчики оценили потрясающую фигуру Ольги, но отметили, что ей стоит чаще улыбаться на фотографиях."Серябкина, ты чего вечно такая серьезная?", — написал maximax2018."Если бы ты научилась чаще улыбаться. Было бы здорово, а так ты всегда как мрамор…", — заметил <br>vladpppp058.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга серябкина, сергей есенин