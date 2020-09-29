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https://ria.ru/20200929/pitanie-1577919510.html
Названы несочетаемые продукты
Чтобы избежать проблем с пищеварением, важно правильно сочетать продукты. Какие продукты лучше употреблять раздельно, рассказал радио Sputnik шеф-повар Владимир РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T04:00
2020-09-29T10:19
владимир павлов
здоровье
общество
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Эти продукты ни в коем случае нельзя сочетать
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Чтобы избежать проблем с пищеварением, важно правильно сочетать продукты. Какие продукты лучше употреблять раздельно, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200929/pitanie-1577898094.html" target="_blank">радио Sputnik</a> шеф-повар <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pavlov1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Павлов</a>.Многие привычные продукты, употребляемые вместе, могут привести к ощущению тяжести в желудке, изжоге и другим неприятным ощущениям. От каких сочетаний лучше отказаться, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов.Сочетание мяса и фруктов также принесет дискомфорт, предупредил Владимир Павлов."Фрукты лучше есть минимум минут за 15-20 до потребления мяса или через два-три часа после еды. Горячие блюда перевариваются гораздо дольше, чем фрукты, которые начинают бродить в желудке уже минут через 15. Лучший тандем — это мясо и овощи", — отметил шеф-повар.Не со всеми продуктами сочетаются и томаты."Самое популярное сочетание с томатами — сыр, всеми любимые моцарелла или фета с помидорами черри, но это не очень полезно. Союз томатов и сыров вызывает повышенное отложение солей. В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить. Огурцы и помидоры также не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины. Картофель и томаты плохо влияют на состояние желудка — крахмал в данном случае лишит полезных свойств томаты, и овощи упадут бесполезным грузом в ваш желудок", — рассказал радио Sputnik Владимир Павлов.Уникальный сезонный продукт, который нельзя вообще ни с чем сочетать, — дыня, добавил шеф-повар.
https://ria.ru/20200924/produkt-1577697495.html
https://ria.ru/20200919/pokhudenie-1577473666.html
Очень плохо сочетается завтрак с чтением газет. И ещё хуже сочетается любая еда с советами шеф-повара Владимира Павлова.
63
Так и хочется сказать: да ну вас. Все всегда ели мясо с картошкой и хлебом. И если не обжираться, то никакой изжоги не будет.
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владимир павлов, здоровье, общество

Названы несочетаемые продукты

04:00 29.09.2020 (обновлено: 10:19 29.09.2020)
12300
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСыр с помидорами
Сыр с помидорами - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Чтобы избежать проблем с пищеварением, важно правильно сочетать продукты. Какие продукты лучше употреблять раздельно, рассказал радио Sputnik шеф-повар Владимир Павлов.
Многие привычные продукты, употребляемые вместе, могут привести к ощущению тяжести в желудке, изжоге и другим неприятным ощущениям. От каких сочетаний лучше отказаться, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов.

"Самое распространенное блюдо — мясо с картошкой. Но крахмалистый картофель не очень сочетается с животным белком мяса, поэтому вызывает брожение в желудке. Также лучше мясо не сочетать с мучными изделиями. Когда вы едите мясо с тестом, это сильно способствует набору веса, после этого ощущается тяжесть, потому что сочетание животного белка и медленных углеводов сложно и медленно усваивается организмом", — сказал шеф-повар.

Сочетание мяса и фруктов также принесет дискомфорт, предупредил Владимир Павлов.
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Назван "полезный" продукт, опасный для кишечника
"Фрукты лучше есть минимум минут за 15-20 до потребления мяса или через два-три часа после еды. Горячие блюда перевариваются гораздо дольше, чем фрукты, которые начинают бродить в желудке уже минут через 15. Лучший тандем — это мясо и овощи", — отметил шеф-повар.
Не со всеми продуктами сочетаются и томаты.
"Самое популярное сочетание с томатами — сыр, всеми любимые моцарелла или фета с помидорами черри, но это не очень полезно. Союз томатов и сыров вызывает повышенное отложение солей. В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить. Огурцы и помидоры также не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины. Картофель и томаты плохо влияют на состояние желудка — крахмал в данном случае лишит полезных свойств томаты, и овощи упадут бесполезным грузом в ваш желудок", — рассказал радио Sputnik Владимир Павлов.
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Уникальный сезонный продукт, который нельзя вообще ни с чем сочетать, — дыня, добавил шеф-повар.
7029205699
Обсудить10
Владимир ПавловЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Очень плохо сочетается завтрак с чтением газет. И ещё хуже сочетается любая еда с советами шеф-повара Владимира Павлова.
29 сентября, 05:36
АААлёна Александрова
45150003
Так и хочется сказать: да ну вас. Все всегда ели мясо с картошкой и хлебом. И если не обжираться, то никакой изжоги не будет.
29 сентября, 04:33
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