https://ria.ru/20200929/pitanie-1577919510.html

Названы несочетаемые продукты

Чтобы избежать проблем с пищеварением, важно правильно сочетать продукты. Какие продукты лучше употреблять раздельно, рассказал радио Sputnik шеф-повар Владимир РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T04:00

2020-09-29T04:00

2020-09-29T10:19

владимир павлов

здоровье

общество

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Эти продукты ни в коем случае нельзя сочетать

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Чтобы избежать проблем с пищеварением, важно правильно сочетать продукты. Какие продукты лучше употреблять раздельно, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200929/pitanie-1577898094.html" target="_blank">радио Sputnik</a> шеф-повар <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pavlov1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Павлов</a>.Многие привычные продукты, употребляемые вместе, могут привести к ощущению тяжести в желудке, изжоге и другим неприятным ощущениям. От каких сочетаний лучше отказаться, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар, ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов.Сочетание мяса и фруктов также принесет дискомфорт, предупредил Владимир Павлов."Фрукты лучше есть минимум минут за 15-20 до потребления мяса или через два-три часа после еды. Горячие блюда перевариваются гораздо дольше, чем фрукты, которые начинают бродить в желудке уже минут через 15. Лучший тандем — это мясо и овощи", — отметил шеф-повар.Не со всеми продуктами сочетаются и томаты."Самое популярное сочетание с томатами — сыр, всеми любимые моцарелла или фета с помидорами черри, но это не очень полезно. Союз томатов и сыров вызывает повышенное отложение солей. В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить. Огурцы и помидоры также не очень хороший союз, потому что разрушаются определенные витамины. Картофель и томаты плохо влияют на состояние желудка — крахмал в данном случае лишит полезных свойств томаты, и овощи упадут бесполезным грузом в ваш желудок", — рассказал радио Sputnik Владимир Павлов.Уникальный сезонный продукт, который нельзя вообще ни с чем сочетать, — дыня, добавил шеф-повар.

https://ria.ru/20200924/produkt-1577697495.html

https://ria.ru/20200919/pokhudenie-1577473666.html

Алёна Александрова Очень плохо сочетается завтрак с чтением газет. И ещё хуже сочетается любая еда с советами шеф-повара Владимира Павлова. 63

КАМЕДИ - шоу для идиотов Так и хочется сказать: да ну вас. Все всегда ели мясо с картошкой и хлебом. И если не обжираться, то никакой изжоги не будет. 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир павлов, здоровье, общество