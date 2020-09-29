Рада рассмотрела электронную петицию по задержанным под Минском россиянам
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник впервые рассмотрел электронную петицию, она касалась требования создать парламентскую временную следственную комиссию (ВСК) по делу россиян, задержанных в июле в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии российских граждан. Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее россиянина вернулись на родину, а еще один остался на территории Белоруссии.
Инициаторы петиции требовали выяснить причины, почему Минск не стал выдавать российских граждан Киеву. Она была зарегистрирована 7 сентября, дата окончания сбора подписей - 7 декабря 2020 года, однако необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов уже собраны. По состоянию на вторник петицию подписал 25 351 человек.
"Впервые в истории Верховной рады, как мне сообщили - это точно, мы начинаем слушание по новой процедуре... Это рассмотрение электронной петиции", - сказал вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в ходе пленарного заседания.
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Глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Завитневич в ответ на петицию указал, что на момент рассмотрения документа в комитете уже было зарегистрировано постановление о создании такой временной следственной комиссии. Поэтому комитет по данному вопросу предложил парламенту определиться путем голосования. На данный момент подготовкой и предварительным рассмотрением постановления о создании комиссии занимается регламентный комитет.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.