https://ria.ru/20200929/petitsiya-1577949343.html

Рада рассмотрела электронную петицию по задержанным под Минском россиянам

Парламент Украины на заседании во вторник впервые рассмотрел электронную петицию, она касалась требования создать парламентскую временную следственную комиссию... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:25

2020-09-29T15:25

2020-09-29T15:25

задержание россиян под минском

россия

руслан стефанчук

следственный комитет россии (ск рф)

верховная рада украины

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

минск

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577461372_0:92:2645:1580_1400x0_80_0_0_f90221944683e2e798dadf384a843380.jpg

<strong>КИЕВ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Парламент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> на заседании во вторник впервые рассмотрел электронную петицию, она касалась требования создать парламентскую временную следственную комиссию (ВСК) по делу россиян, задержанных в июле в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> требовал выдачи 28 задержанных в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> российских граждан. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее россиянина вернулись на родину, а еще один остался на территории Белоруссии.Инициаторы петиции требовали выяснить причины, почему <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> не стал выдавать российских граждан Киеву. Она была зарегистрирована 7 сентября, дата окончания сбора подписей - 7 декабря 2020 года, однако необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов уже собраны. По состоянию на вторник петицию подписал 25 351 человек."Впервые в истории <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a>, как мне сообщили - это точно, мы начинаем слушание по новой процедуре... Это рассмотрение электронной петиции", - сказал вице-спикер парламента <a href="http://ria.ru/person_ruslan-stefanchuk/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Стефанчук</a> в ходе пленарного заседания.Глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Завитневич в ответ на петицию указал, что на момент рассмотрения документа в комитете уже было зарегистрировано постановление о создании такой временной следственной комиссии. Поэтому комитет по данному вопросу предложил парламенту определиться путем голосования. На данный момент подготовкой и предварительным рассмотрением постановления о создании комиссии занимается регламентный комитет.Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575863326.html

https://ria.ru/20200903/dopros-1576710407.html

4

россия

минск

белоруссия

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание россиян под минском, россия, руслан стефанчук, следственный комитет россии (ск рф), верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, минск, белоруссия, киев, украина, в мире