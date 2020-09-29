Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200929/pesni-1577968416.html
"Хор Турецкого" исполнил песни Победы в европейских столицах
Известные и близкие каждому песни военных лет прозвучали в нескольких странах Европы в рамках музыкального марафона "Песни Победы". "Хотят ли русские войны",... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:53
2020-09-29T19:53
75 лет великой победы
михаил турецкий
хор турецкого
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577967504_0:227:1500:1071_1400x0_80_0_0_556083be03fe1908e05abb8dafb49d2e.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Известные и близкие каждому песни военных лет прозвучали в нескольких странах Европы в рамках музыкального марафона "Песни Победы". "Хотят ли русские войны", "День Победы", "Смуглянка" и ряд других композиций исполнили артисты "Хора Турецкого" и женской арт-группы Soprano."Вы знаете, это настоящее чудо! Практически никто из окружения до последнего не верил, что это возможно. Мы проехали шесть стран и восемь городов – Вену, Братиславу, Будапешт, Любляну. Турин, Рим, Дрезден и Берлин", – поделился основатель и продюсер коллективов Михаил Турецкий,Марафон "Песни Победы" проводится уже пять лет. В этом году он прошел с девизом "Музыка во имя мира и здоровья". По словам музыкантов, на этот раз актуальность подобных проектов высока как никогда – такие концерты хорошо снимают социальную напряженность у людей, заряжают позитивом и правильными эмоциями.Нестабильная обстановка в мире и особые условия, введенные в качестве профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции, потребовали от музыкантов нестандартных решений для организации концертов. Так, за пару минут до начала представления в Риме на площадку неожиданно обрушилась стихия, которая разрушила абсолютно всю технику – экраны, звук, свет, а также повредила зрительские места. В такой обстановке концерт никак не мог состояться, и артисты укрыли публику в огромном ангаре, где и устроили импровизированный концерт без музыкального сопровождения."75 лет назад наши предки подарили нам мирное небо над головой. Сейчас мы столкнулись с новым историческим вызовом – пандемией. Но уверен, что как раз вместе мы все преодолеем. Этот тур у нас похож на минное поле в том смысле, что каждый день меняются правила и предписания, и мы под это все стараемся адаптироваться", – подчеркнул Турецкий."Песни Победы" – проект правительства Москвы, организованный при поддержке Министерства иностранных дел РФ.Впервые музыкальный марафон состоялся пять лет назад в Москве на Поклонной горе, собрав рекордные 150 тысяч зрителей. После этого уже в 2017 году концерт "Песни Победы" прошел в Берлине на центральной площади города, собрав 20 тысяч слушателей на площадке и 8 млн просмотров прямой трансляции. За 2018–2019 годы песни Победы прозвучали на двух континентах в 14 странах мира.
https://ria.ru/20200624/1573436218.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577967504_68:0:1496:1071_1400x0_80_0_0_8c58421f870239b23c0b381f824e117c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил турецкий, хор турецкого, великая отечественная война (1941-1945)

"Хор Турецкого" исполнил песни Победы в европейских столицах

19:53 29.09.2020
 
© Дмитрий СпиридоновМеждународный фестиваль "Песни Победы" в Берлине
Международный фестиваль Песни Победы в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Дмитрий Спиридонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Известные и близкие каждому песни военных лет прозвучали в нескольких странах Европы в рамках музыкального марафона "Песни Победы". "Хотят ли русские войны", "День Победы", "Смуглянка" и ряд других композиций исполнили артисты "Хора Турецкого" и женской арт-группы Soprano.
"Вы знаете, это настоящее чудо! Практически никто из окружения до последнего не верил, что это возможно. Мы проехали шесть стран и восемь городов – Вену, Братиславу, Будапешт, Любляну. Турин, Рим, Дрезден и Берлин", – поделился основатель и продюсер коллективов Михаил Турецкий,
Марафон "Песни Победы" проводится уже пять лет. В этом году он прошел с девизом "Музыка во имя мира и здоровья". По словам музыкантов, на этот раз актуальность подобных проектов высока как никогда – такие концерты хорошо снимают социальную напряженность у людей, заряжают позитивом и правильными эмоциями.
"Музыка лечит! Несмотря на то что сейчас на концертах большинство зрителей в масках, мы все равно видим их реакцию – через глаза, жесты, аплодисменты. Чувствуем взаимность. Им нужен этот эликсир! Люди счастливы", – отметили солисты "Хора Турецкого".
Нестабильная обстановка в мире и особые условия, введенные в качестве профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции, потребовали от музыкантов нестандартных решений для организации концертов. Так, за пару минут до начала представления в Риме на площадку неожиданно обрушилась стихия, которая разрушила абсолютно всю технику – экраны, звук, свет, а также повредила зрительские места. В такой обстановке концерт никак не мог состояться, и артисты укрыли публику в огромном ангаре, где и устроили импровизированный концерт без музыкального сопровождения.
"75 лет назад наши предки подарили нам мирное небо над головой. Сейчас мы столкнулись с новым историческим вызовом – пандемией. Но уверен, что как раз вместе мы все преодолеем. Этот тур у нас похож на минное поле в том смысле, что каждый день меняются правила и предписания, и мы под это все стараемся адаптироваться", – подчеркнул Турецкий.
Праздничный концерт и салют на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
24 июня, 23:2875 лет Великой Победы
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
"Песни Победы" – проект правительства Москвы, организованный при поддержке Министерства иностранных дел РФ.
Впервые музыкальный марафон состоялся пять лет назад в Москве на Поклонной горе, собрав рекордные 150 тысяч зрителей. После этого уже в 2017 году концерт "Песни Победы" прошел в Берлине на центральной площади города, собрав 20 тысяч слушателей на площадке и 8 млн просмотров прямой трансляции. За 2018–2019 годы песни Победы прозвучали на двух континентах в 14 странах мира.
 
Обсудить0
75 лет Великой ПобедыМихаил ТурецкийХор ТурецкогоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния