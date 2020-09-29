https://ria.ru/20200929/pesni-1577968416.html

"Хор Турецкого" исполнил песни Победы в европейских столицах

Известные и близкие каждому песни военных лет прозвучали в нескольких странах Европы в рамках музыкального марафона "Песни Победы". "Хотят ли русские войны",... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:53

2020-09-29T19:53

2020-09-29T19:53

75 лет великой победы

михаил турецкий

хор турецкого

великая отечественная война (1941-1945)

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Известные и близкие каждому песни военных лет прозвучали в нескольких странах Европы в рамках музыкального марафона "Песни Победы". "Хотят ли русские войны", "День Победы", "Смуглянка" и ряд других композиций исполнили артисты "Хора Турецкого" и женской арт-группы Soprano."Вы знаете, это настоящее чудо! Практически никто из окружения до последнего не верил, что это возможно. Мы проехали шесть стран и восемь городов – Вену, Братиславу, Будапешт, Любляну. Турин, Рим, Дрезден и Берлин", – поделился основатель и продюсер коллективов Михаил Турецкий,Марафон "Песни Победы" проводится уже пять лет. В этом году он прошел с девизом "Музыка во имя мира и здоровья". По словам музыкантов, на этот раз актуальность подобных проектов высока как никогда – такие концерты хорошо снимают социальную напряженность у людей, заряжают позитивом и правильными эмоциями.Нестабильная обстановка в мире и особые условия, введенные в качестве профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции, потребовали от музыкантов нестандартных решений для организации концертов. Так, за пару минут до начала представления в Риме на площадку неожиданно обрушилась стихия, которая разрушила абсолютно всю технику – экраны, звук, свет, а также повредила зрительские места. В такой обстановке концерт никак не мог состояться, и артисты укрыли публику в огромном ангаре, где и устроили импровизированный концерт без музыкального сопровождения."75 лет назад наши предки подарили нам мирное небо над головой. Сейчас мы столкнулись с новым историческим вызовом – пандемией. Но уверен, что как раз вместе мы все преодолеем. Этот тур у нас похож на минное поле в том смысле, что каждый день меняются правила и предписания, и мы под это все стараемся адаптироваться", – подчеркнул Турецкий."Песни Победы" – проект правительства Москвы, организованный при поддержке Министерства иностранных дел РФ.Впервые музыкальный марафон состоялся пять лет назад в Москве на Поклонной горе, собрав рекордные 150 тысяч зрителей. После этого уже в 2017 году концерт "Песни Победы" прошел в Берлине на центральной площади города, собрав 20 тысяч слушателей на площадке и 8 млн просмотров прямой трансляции. За 2018–2019 годы песни Победы прозвучали на двух континентах в 14 странах мира.

https://ria.ru/20200624/1573436218.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил турецкий, хор турецкого, великая отечественная война (1941-1945)