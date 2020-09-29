https://ria.ru/20200929/patrushev-1577941523.html

Патрушев обсудил с армянским коллегой ситуацию в Карабахе

Секретари Советов безопасности Армении и РФ Армен Григорян и Николай Патрушев обсудили во вторник по телефону вопросы, связанные с эскалацией конфликта в... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:30

2020-09-29T13:30

2020-09-29T13:35

армен григорян

франция

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

николай патрушев

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1400x0_80_0_0_8b0393ccea7ce42248538d9c7995e583.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Секретари Советов безопасности Армении и РФ <a href="http://ria.ru/person_Armen_Grigorjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Григорян</a> и <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a> обсудили во вторник по телефону вопросы, связанные с эскалацией конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского Совбеза.Отмечается, что Григорян о рассказал о ситуации на линии соприкосновения, "попытках Азербайджана перенести конфликт на территорию Азербайджана" и "дестабилизирующей позиции Турции"."Патрушев выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией, отметив необходимость исключительно мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577935004.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html

франция

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен григорян, франция, нагорный карабах, николай патрушев, азербайджан, армения, в мире