Патрушев обсудил с армянским коллегой ситуацию в Карабахе
13:30 29.09.2020 (обновлено: 13:35 29.09.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Секретари Советов безопасности Армении и РФ Армен Григорян и Николай Патрушев обсудили во вторник по телефону вопросы, связанные с эскалацией конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского Совбеза.
Отмечается, что Григорян о рассказал о ситуации на линии соприкосновения, "попытках Азербайджана перенести конфликт на территорию Азербайджана" и "дестабилизирующей позиции Турции".
"Патрушев выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией, отметив необходимость исключительно мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.