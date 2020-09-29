https://ria.ru/20200929/pandemiya-1577945901.html

Cобянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложняется

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе с каждым днем усложняется, как с точки зрения выявляемости ковидных больных, так и с... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:30

2020-09-29T14:30

2020-09-29T14:52

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> заявил, что ситуация с коронавирусом в городе с каждым днем усложняется, как с точки зрения выявляемости ковидных больных, так и с числом госпитализаций, он напомнил пожилым людям, что в этих условиях лучше находиться дома.Ранее мэр сообщил, что, по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний коронавирусом было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября. В своем блоге Собянин отметил, что на две недели свою работу приостанавливают также учреждения дополнительного образования. При этом детские сады в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> в октябре продолжат работать по обычному графику.На прошлой неделе мэр Москвы рекомендовал руководителям предприятий и организаций перевести как можно больше работников в дистанционный режим на фоне угрозы распространения коронавируса. Он также поручил обеспечить строгое соблюдение мер санэпидбезопасности на рабочих местах и попросил москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим.Кроме того, столичный градоначальник попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Он уточнил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не заблокируют.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200928/pandemiya-1577913098.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество