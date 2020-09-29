Cобянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложняется
14:30 29.09.2020 (обновлено: 14:52 29.09.2020)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе с каждым днем усложняется, как с точки зрения выявляемости ковидных больных, так и с числом госпитализаций, он напомнил пожилым людям, что в этих условиях лучше находиться дома.
"Должен сказать, что ситуация у нас с каждым днем становится сложнее по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации. Мы настоятельно рекомендовали людям 65+ находиться дома, поберечься от контактов, но вот, к сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично, около 300 тысяч каждый день мы видим граждан, которые продолжают передвигаться по городу. Это очень большие риски", - заявил мэр во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ имени Давыдовского после капитального ремонта во вторник.
Ранее мэр сообщил, что, по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний коронавирусом было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября. В своем блоге Собянин отметил, что на две недели свою работу приостанавливают также учреждения дополнительного образования. При этом детские сады в Москве в октябре продолжат работать по обычному графику.
На прошлой неделе мэр Москвы рекомендовал руководителям предприятий и организаций перевести как можно больше работников в дистанционный режим на фоне угрозы распространения коронавируса. Он также поручил обеспечить строгое соблюдение мер санэпидбезопасности на рабочих местах и попросил москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режим.
Кроме того, столичный градоначальник попросил пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Он уточнил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не заблокируют.
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