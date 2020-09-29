https://ria.ru/20200929/paltrow-1577905194.html

Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников фотографией

Американская актриса разместила в инстаграме фотографию по случаю своего 48-летия, на которой позирует полностью обнаженной. Дочь и поклонники Гвенет Пэлтроу... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T03:27

2020-09-29T03:27

2020-09-29T03:28

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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Американская актриса разместила в инстаграме фотографию по случаю своего 48-летия, на которой позирует полностью обнаженной. Дочь и поклонники Гвенет Пэлтроу были в шоке от такого поступка.Несмотря на откровенный кадр, обладательница премии "Оскар" сумела подобрать оптимальную позу и прикрыть руками и ногами интимные места. И, тем не менее, в комментариях мнения разошлись. Дочь актрисы Эппл Мартин написала возмущенное "Мам". Если звездных коллег восхитила фотография Гвинет Пэлтроу, то обычных пользователей публикация возмутила. "Вы серьезно? Это единственное, что вы смогли придумать для привлечения внимания во время пандемии? Подавайте лучший пример своим последователям и детям", — заявил jeanguarasci; "Просто еще одна женщина, которая считает, что быть обнаженной — это достижение", — считает iam.walle; "Только бы Железный человек не увидел это", — прокомментировал barisalan. "Перестань! У тебя же есть дети", — обратился к актрисе jojoali2004.Актриса пока никак не отреагировала на негативные записи пользователей.

https://ria.ru/20200922/sveynpol-1577598070.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, гвинет пэлтроу