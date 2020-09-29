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Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников фотографией
Американская актриса разместила в инстаграме фотографию по случаю своего 48-летия, на которой позирует полностью обнаженной. Дочь и поклонники Гвенет Пэлтроу... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T03:27
2020-09-29T03:28
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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Американская актриса разместила в инстаграме фотографию по случаю своего 48-летия, на которой позирует полностью обнаженной. Дочь и поклонники Гвенет Пэлтроу были в шоке от такого поступка.Несмотря на откровенный кадр, обладательница премии "Оскар" сумела подобрать оптимальную позу и прикрыть руками и ногами интимные места. И, тем не менее, в комментариях мнения разошлись. Дочь актрисы Эппл Мартин написала возмущенное "Мам". Если звездных коллег восхитила фотография Гвинет Пэлтроу, то обычных пользователей публикация возмутила. "Вы серьезно? Это единственное, что вы смогли придумать для привлечения внимания во время пандемии? Подавайте лучший пример своим последователям и детям", — заявил jeanguarasci; "Просто еще одна женщина, которая считает, что быть обнаженной — это достижение", — считает iam.walle; "Только бы Железный человек не увидел это", — прокомментировал barisalan. "Перестань! У тебя же есть дети", — обратился к актрисе jojoali2004.Актриса пока никак не отреагировала на негативные записи пользователей.
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, гвинет пэлтроу

Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников фотографией

03:27 29.09.2020 (обновлено: 03:28 29.09.2020)
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© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd WilliamsonАмериканская актриса Гвинет Пэлтроу. 2013 год
Американская актриса Гвинет Пэлтроу. 2013 год - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd Williamson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американская актриса разместила в инстаграме фотографию по случаю своего 48-летия, на которой позирует полностью обнаженной. Дочь и поклонники Гвенет Пэлтроу были в шоке от такого поступка.

"Мой сегодняшний костюм на день рождения. Спасибо вам большое за пожелания", — подписала снимок актриса.

Несмотря на откровенный кадр, обладательница премии "Оскар" сумела подобрать оптимальную позу и прикрыть руками и ногами интимные места. И, тем не менее, в комментариях мнения разошлись.
Дочь актрисы Эппл Мартин написала возмущенное "Мам".
Если звездных коллег восхитила фотография Гвинет Пэлтроу, то обычных пользователей публикация возмутила.
"Если бы это было мое тело, я бы провел неделю голым", — заявила певица Холли Уильямс.
"Красивая", — подчеркнула актриса Деми Мур.

"Ты никогда не выглядела лучше, чем в этот день рождения", — присоединилась к обсуждению дизайнер и стилист Рэйчел Зоуи.

"Вы серьезно? Это единственное, что вы смогли придумать для привлечения внимания во время пандемии? Подавайте лучший пример своим последователям и детям", — заявил jeanguarasci; "Просто еще одна женщина, которая считает, что быть обнаженной — это достижение", — считает iam.walle; "Только бы Железный человек не увидел это", — прокомментировал barisalan. "Перестань! У тебя же есть дети", — обратился к актрисе jojoali2004.
Актриса пока никак не отреагировала на негативные записи пользователей.
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