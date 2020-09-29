https://ria.ru/20200929/ostanki-1577967101.html

Саратовский рыбак выловил в пруду кроссовок со ступней

Житель города Балашов Саратовской области на рыбалке с сыном-подростком выловили из пруда мужской кроссовок с останками ступни, проводится проверка, сообщило... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:23

2020-09-29T19:23

2020-09-29T19:23

следственный комитет россии (ск рф)

балашов

саратовская область

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Житель города <a href="http://ria.ru/location_Balashov/" target="_blank" data-auto="true">Балашов</a> <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> на рыбалке с сыном-подростком выловили из пруда мужской кроссовок с останками ступни, проводится проверка, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По предварительным данным, во вторник житель Балашова с сыном приехали рыбачить на пруд "Большой Пьяный" между селами Красная Кудрявка и Тростянка и днем заметили на поверхности воды примерно в полутора метрах от берега мужской кроссовок, спинингом извлекли его на берег и увидели внутри останки ступни, о чем сразу сообщили по единому номеру "112"."Водолазы с использованием специального снаряжения обследуют водоем на предмет обнаружения других фрагментов тела. Следователем СК проводится осмотр места происшествия… Будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе без вести пропавших лиц", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

https://ria.ru/20200925/noga-1577777594.html

балашов

саратовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), балашов, саратовская область, происшествия