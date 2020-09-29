Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200929/ostanki-1577967101.html
Саратовский рыбак выловил в пруду кроссовок со ступней
Житель города Балашов Саратовской области на рыбалке с сыном-подростком выловили из пруда мужской кроссовок с останками ступни, проводится проверка, сообщило... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:23
2020-09-29T19:23
следственный комитет россии (ск рф)
балашов
саратовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_479e8b1c932e031644e1046fad79d866.jpg
<strong>САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Житель города <a href="http://ria.ru/location_Balashov/" target="_blank" data-auto="true">Балашов</a> <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> на рыбалке с сыном-подростком выловили из пруда мужской кроссовок с останками ступни, проводится проверка, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По предварительным данным, во вторник житель Балашова с сыном приехали рыбачить на пруд "Большой Пьяный" между селами Красная Кудрявка и Тростянка и днем заметили на поверхности воды примерно в полутора метрах от берега мужской кроссовок, спинингом извлекли его на берег и увидели внутри останки ступни, о чем сразу сообщили по единому номеру "112"."Водолазы с использованием специального снаряжения обследуют водоем на предмет обнаружения других фрагментов тела. Следователем СК проводится осмотр места происшествия… Будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе без вести пропавших лиц", - говорится в сообщении.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
https://ria.ru/20200925/noga-1577777594.html
балашов
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_2650523a6390522f4e851cb2adde83a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), балашов, саратовская область, происшествия

Саратовский рыбак выловил в пруду кроссовок со ступней

19:23 29.09.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Житель города Балашов Саратовской области на рыбалке с сыном-подростком выловили из пруда мужской кроссовок с останками ступни, проводится проверка, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, во вторник житель Балашова с сыном приехали рыбачить на пруд "Большой Пьяный" между селами Красная Кудрявка и Тростянка и днем заметили на поверхности воды примерно в полутора метрах от берега мужской кроссовок, спинингом извлекли его на берег и увидели внутри останки ступни, о чем сразу сообщили по единому номеру "112".
"Водолазы с использованием специального снаряжения обследуют водоем на предмет обнаружения других фрагментов тела. Следователем СК проводится осмотр места происшествия… Будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе без вести пропавших лиц", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 15:58
В Ленинградской области на остановке нашли человеческую ногу
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)БалашовСаратовская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния