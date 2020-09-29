https://ria.ru/20200929/ogranicheniya-1577950183.html
Голикова рассказала, как избежать новых ограничений по коронавирусу
Если россияне не хотят возврата к ограничениям из-за коронавируса, они должны соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:39
2020-09-29T15:39
2020-09-29T15:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Если россияне не хотят возврата к ограничениям из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, они должны соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте-апреле, начале мая этого года, то мы конечно жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем - это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200929/otlichiya-1577948975.html
Антивирус
Чтобы мы избежали ограничений, надо, чтобы все вы ушли в отставку.
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова