https://ria.ru/20200929/obschestvo-1577937525.html

Умерла археолог Тамара Пушкина

Известный археолог, доцент Исторического факультета МГУ Тамара Пушкина скончалась во вторник, сообщила заместитель заведующего кафедрой археологии истфака МГУ... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:38

2020-09-29T12:38

2020-09-29T12:38

мгу имени м. в. ломоносова

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Известный археолог, доцент Исторического факультета МГУ Тамара Пушкина скончалась во вторник, сообщила заместитель заведующего кафедрой археологии истфака <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet" target="_blank">МГУ им Ломоносова</a> Екатерина Виноградова.Как сообщала в Facebook сестра Тамары Пушкиной Маргарита, ее госпитализировали в больницу в <a href="http://ria.ru/location_Kommunarka_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Коммунарке</a> с поражением легких, она находилась на ИВЛ."Дорогие, друзья, коллеги, студенты! У нас большое горе - сегодня ночью умерла Тамара Анатольевна Пушкина. Для нас всех это огромная потеря. Тамара Анатольевна была не только крупнейшим специалистом по археологии славян и Древней Руси, она долгие годы была первым учителем для всех студентов нашей кафедры. Первые знания и навыки студенты получали от нее в кружке и в археологической экспедиции в Гнёздово. Она вырастила не один десяток профессиональных археологов. Тамара Анатольевна, мы вас всегда будем помнить и любить!" - написала Виноградова на странице в <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100008630700927" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Согласно информации на сайте истфака, с 1966 года Тамара Пушкина являлась постоянным участником Смоленской археологической экспедиции МГУ, а с 1995 года стала ее руководителем. Отмечается, что сфера ее научной деятельности была связана с изучением проблем возникновения и развития древнерусского города, культурно-исторических взаимосвязей Руси и Скандинавии в период становления государственности, формирования древнерусской культуры.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгу имени м. в. ломоносова, общество