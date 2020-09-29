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Умерла археолог Тамара Пушкина
Известный археолог, доцент Исторического факультета МГУ Тамара Пушкина скончалась во вторник, сообщила заместитель заведующего кафедрой археологии истфака МГУ... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:38
2020-09-29T12:38
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Известный археолог, доцент Исторического факультета МГУ Тамара Пушкина скончалась во вторник, сообщила заместитель заведующего кафедрой археологии истфака <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_universitet" target="_blank">МГУ им Ломоносова</a> Екатерина Виноградова.Как сообщала в Facebook сестра Тамары Пушкиной Маргарита, ее госпитализировали в больницу в <a href="http://ria.ru/location_Kommunarka_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Коммунарке</a> с поражением легких, она находилась на ИВЛ."Дорогие, друзья, коллеги, студенты! У нас большое горе - сегодня ночью умерла Тамара Анатольевна Пушкина. Для нас всех это огромная потеря. Тамара Анатольевна была не только крупнейшим специалистом по археологии славян и Древней Руси, она долгие годы была первым учителем для всех студентов нашей кафедры. Первые знания и навыки студенты получали от нее в кружке и в археологической экспедиции в Гнёздово. Она вырастила не один десяток профессиональных археологов. Тамара Анатольевна, мы вас всегда будем помнить и любить!" - написала Виноградова на странице в <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100008630700927" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Согласно информации на сайте истфака, с 1966 года Тамара Пушкина являлась постоянным участником Смоленской археологической экспедиции МГУ, а с 1995 года стала ее руководителем. Отмечается, что сфера ее научной деятельности была связана с изучением проблем возникновения и развития древнерусского города, культурно-исторических взаимосвязей Руси и Скандинавии в период становления государственности, формирования древнерусской культуры.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мгу имени м. в. ломоносова, общество

Умерла археолог Тамара Пушкина

12:38 29.09.2020
 
© Фото : Исторический факультет МГУ имени М.В. ЛомоносоваДоцент Исторического факультета МГУ Тамара Пушкина
Доцент Исторического факультета МГУ Тамара Пушкина - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Известный археолог, доцент Исторического факультета МГУ Тамара Пушкина скончалась во вторник, сообщила заместитель заведующего кафедрой археологии истфака МГУ им Ломоносова Екатерина Виноградова.
Как сообщала в Facebook сестра Тамары Пушкиной Маргарита, ее госпитализировали в больницу в Коммунарке с поражением легких, она находилась на ИВЛ.
"Дорогие, друзья, коллеги, студенты! У нас большое горе - сегодня ночью умерла Тамара Анатольевна Пушкина. Для нас всех это огромная потеря. Тамара Анатольевна была не только крупнейшим специалистом по археологии славян и Древней Руси, она долгие годы была первым учителем для всех студентов нашей кафедры. Первые знания и навыки студенты получали от нее в кружке и в археологической экспедиции в Гнёздово. Она вырастила не один десяток профессиональных археологов. Тамара Анатольевна, мы вас всегда будем помнить и любить!" - написала Виноградова на странице в Facebook.
Согласно информации на сайте истфака, с 1966 года Тамара Пушкина являлась постоянным участником Смоленской археологической экспедиции МГУ, а с 1995 года стала ее руководителем. Отмечается, что сфера ее научной деятельности была связана с изучением проблем возникновения и развития древнерусского города, культурно-исторических взаимосвязей Руси и Скандинавии в период становления государственности, формирования древнерусской культуры.

Дорогие друзья, коллеги, студенты! У нас большое горе - сегодня ночью умерла Тамара Анатольевна Пушкина. Для нас всех...

Опубликовано Екатериной Виноградовой Вторник, 29 сентября 2020 г.
 
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МГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
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