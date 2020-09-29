https://ria.ru/20200929/obrazovanie--1577934623.html

Петербургская духовная академия переходит на онлайн-работу из-за COVID-19

Учебное заведение Русской православной церкви - Санкт-Петербургская духовная академия - переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:58

2020-09-29T11:58

2020-09-29T11:58

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Учебное заведение Русской православной церкви - Санкт-Петербургская духовная академия - переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения COVID-19, четыре студента академии проходят лечение, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции Санкт-Петербургская духовная академия переходит на дистанционную форму обучения", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram канале группы."В обсервации находятся четыре студента. Остальные по прошествии 14 дней изоляции и после получения двух отрицательных результатов теста, а также при отсутствии выраженной симптоматики выписаны из обсерватора. Все студенты, находящиеся в обсервации, обеспечиваются терапией по назначению лечащего врача", - рассказали в рабочей группе.Отмечается, что студенты всех курсов, проживающие в настоящее время в общежитиях духовной академии, разъезжаются по местам постоянного проживания, а весь образовательный процесс будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде СПбДА: learn.spbda.ru.Ранее стало известно, что Сретенская духовная семинария в Москве перешла с 22 сентября на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов подозревают коронавирус.

https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество