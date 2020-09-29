https://ria.ru/20200929/obrazovanie--1577934623.html
Петербургская духовная академия переходит на онлайн-работу из-за COVID-19
Учебное заведение Русской православной церкви - Санкт-Петербургская духовная академия - переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:58
2020-09-29T11:58
2020-09-29T11:58
религия и мировоззрение
религия
telegram (приложение)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/50114/56/501145695_1:0:618:347_1400x0_80_0_0_12204df47c785ac5d510ff40fb7ff993.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Учебное заведение Русской православной церкви - Санкт-Петербургская духовная академия - переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения COVID-19, четыре студента академии проходят лечение, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции Санкт-Петербургская духовная академия переходит на дистанционную форму обучения", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram канале группы."В обсервации находятся четыре студента. Остальные по прошествии 14 дней изоляции и после получения двух отрицательных результатов теста, а также при отсутствии выраженной симптоматики выписаны из обсерватора. Все студенты, находящиеся в обсервации, обеспечиваются терапией по назначению лечащего врача", - рассказали в рабочей группе.Отмечается, что студенты всех курсов, проживающие в настоящее время в общежитиях духовной академии, разъезжаются по местам постоянного проживания, а весь образовательный процесс будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде СПбДА: learn.spbda.ru.Ранее стало известно, что Сретенская духовная семинария в Москве перешла с 22 сентября на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов подозревают коронавирус.
https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/50114/56/501145695_78:0:541:347_1400x0_80_0_0_98cfaa585a1b426f4df5c9420c7b6bc5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Учебное заведение Русской православной церкви - Санкт-Петербургская духовная академия - переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения COVID-19, четыре студента академии проходят лечение, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
"В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции Санкт-Петербургская духовная академия переходит на дистанционную форму обучения", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram канале группы.
"В обсервации находятся четыре студента. Остальные по прошествии 14 дней изоляции и после получения двух отрицательных результатов теста, а также при отсутствии выраженной симптоматики выписаны из обсерватора. Все студенты, находящиеся в обсервации, обеспечиваются терапией по назначению лечащего врача", - рассказали в рабочей группе.
Отмечается, что студенты всех курсов, проживающие в настоящее время в общежитиях духовной академии, разъезжаются по местам постоянного проживания, а весь образовательный процесс будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде СПбДА: learn.spbda.ru.
Ранее стало известно, что Сретенская духовная семинария в Москве перешла с 22 сентября на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов подозревают коронавирус.