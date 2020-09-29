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Религия и мировоззрение
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Петербургская духовная академия переходит на онлайн-работу из-за COVID-19
Учебное заведение Русской православной церкви - Санкт-Петербургская духовная академия - переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:58
2020-09-29T11:58
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Учебное заведение Русской православной церкви - Санкт-Петербургская духовная академия - переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения COVID-19, четыре студента академии проходят лечение, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции Санкт-Петербургская духовная академия переходит на дистанционную форму обучения", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram канале группы."В обсервации находятся четыре студента. Остальные по прошествии 14 дней изоляции и после получения двух отрицательных результатов теста, а также при отсутствии выраженной симптоматики выписаны из обсерватора. Все студенты, находящиеся в обсервации, обеспечиваются терапией по назначению лечащего врача", - рассказали в рабочей группе.Отмечается, что студенты всех курсов, проживающие в настоящее время в общежитиях духовной академии, разъезжаются по местам постоянного проживания, а весь образовательный процесс будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде СПбДА: learn.spbda.ru.Ранее стало известно, что Сретенская духовная семинария в Москве перешла с 22 сентября на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов подозревают коронавирус.
https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html
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религия, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, москва, общество

Петербургская духовная академия переходит на онлайн-работу из-за COVID-19

11:58 29.09.2020
 
© Фото : Санкт-Петербургской православной духовной академииИсторический комплекс духовной семинарии
Исторический комплекс духовной семинарии - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Санкт-Петербургской православной духовной академии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Учебное заведение Русской православной церкви - Санкт-Петербургская духовная академия - переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения COVID-19, четыре студента академии проходят лечение, говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
"В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции Санкт-Петербургская духовная академия переходит на дистанционную форму обучения", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram канале группы.
"В обсервации находятся четыре студента. Остальные по прошествии 14 дней изоляции и после получения двух отрицательных результатов теста, а также при отсутствии выраженной симптоматики выписаны из обсерватора. Все студенты, находящиеся в обсервации, обеспечиваются терапией по назначению лечащего врача", - рассказали в рабочей группе.
Отмечается, что студенты всех курсов, проживающие в настоящее время в общежитиях духовной академии, разъезжаются по местам постоянного проживания, а весь образовательный процесс будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде СПбДА: learn.spbda.ru.
Ранее стало известно, что Сретенская духовная семинария в Москве перешла с 22 сентября на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов подозревают коронавирус.
Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 15:45Религия и мировоззрение
Сретенская семинария переходит на дистанционное обучение из-за COVID-19
 
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Религия и мировоззрениеРелигияTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
 
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