https://ria.ru/20200929/neft-1577971721.html

Предсказан конец нефтяной эры

Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи после 2030 года. Об этом сообщает Bloomberg. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T22:03

2020-09-29T22:03

2020-09-29T23:42

total

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи после 2030 года. Об этом сообщает <a href="https://www.bloomberg.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a>. Аналитики Total уверены, что мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности природный газ. В компании считают, что этот вид топлива будет играть ключевую роль на мировом рынке. Также к 2050 году существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40% потребностей человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20%. Total намерена инвестировать в солнечную и ветряную энергетику, а также в разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.

https://ria.ru/20200929/neft-1577967406.html

Егор Панкратов На моей памяти, конец нефтяной эры предсказывали раз пять. Потом сдвигали сроки конца)))). Наверное будет корректировка объёмов потребления. Но не существенная. Не в состоянии другие топлива, покрыть потребности в мире. Потом всё почему то забывают, что нефть это не только топливо. Это ещё и нефтехимия. А этот сегмент развивается во всем мире активно. 86

Человек и кошка плачут у окошка Ещё уголь копают вовсю, а они на нефть уже забивают.) 74

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

total , в мире, экономика