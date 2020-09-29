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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200929/neft-1577967406.html
Цены на нефть рухнули
Падение мировых цен на нефть ускорилось, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:33
2020-09-29T19:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
минэнерго сша
ливия
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Падение мировых цен на нефть ускорилось, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19:20 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> упала на 4,5% и составила 40,94 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов тоже обвалилась — на 4,53%, до 40,51 доллара.Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 5,12%, до 38,52 доллара за баррель.На нефтяной рынок вернулись опасения вокруг спроса на сырье. Распространение коронавируса поставило под угрозу восстановление и развитие мировой экономики. Это, в свою очередь, может оказать давление на спрос на черное золото."Меняющаяся ситуация с COVID представляет собой огромный риск для снижения цен на нефть", — пояснил в беседе с агентством Рейтер аналитик Oanda Крэг Эрлам.Давление на котировки также оказали новости из <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>. Как сообщают СМИ, Arabian Gulf Oil Co (Agoco) возобновила нефтедобычу на крупнейшем месторождении мощностью 200 тысяч баррелей в сутки после многомесячной блокады.Кроме того, трейдеры ждут данных Американского института нефти и <a href="http://ria.ru/organization_Minehnergo_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго США</a> по запасам сырья в стране на предыдущей неделе. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидают, что опубликованная статистика покажет рост запасов нефти и снижение запасов бензина.Влияние на котировки также оказали данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, согласно которым добыча нефти и конденсата в России за первые 28 дней сентября выросла на 0,6% и составила 9,93 миллиона баррелей в день. В августе суточный показатель составлял 9,87 миллиона баррелей.
https://ria.ru/20200928/neft-1577866334.html
https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html
Думаю, что а нам все равно...
267
Слишком громко называете "болтанку" возле 40.
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ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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цены на нефть, минэнерго сша, ливия, brent, экономика

Цены на нефть рухнули

19:33 29.09.2020 (обновлено: 19:59 29.09.2020)
 
© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная насосная станция
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Падение мировых цен на нефть ускорилось, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19:20 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 4,5% и составила 40,94 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов тоже обвалилась — на 4,53%, до 40,51 доллара.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 5,12%, до 38,52 доллара за баррель.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 09:44Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
"Держать руку на пульсе". Новак оценил ситуацию на рынке нефти
На нефтяной рынок вернулись опасения вокруг спроса на сырье. Распространение коронавируса поставило под угрозу восстановление и развитие мировой экономики. Это, в свою очередь, может оказать давление на спрос на черное золото.
"Меняющаяся ситуация с COVID представляет собой огромный риск для снижения цен на нефть", — пояснил в беседе с агентством Рейтер аналитик Oanda Крэг Эрлам.
Давление на котировки также оказали новости из Ливии. Как сообщают СМИ, Arabian Gulf Oil Co (Agoco) возобновила нефтедобычу на крупнейшем месторождении мощностью 200 тысяч баррелей в сутки после многомесячной блокады.
Кроме того, трейдеры ждут данных Американского института нефти и Минэнерго США по запасам сырья в стране на предыдущей неделе. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидают, что опубликованная статистика покажет рост запасов нефти и снижение запасов бензина.
Влияние на котировки также оказали данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, согласно которым добыча нефти и конденсата в России за первые 28 дней сентября выросла на 0,6% и составила 9,93 миллиона баррелей в день. В августе суточный показатель составлял 9,87 миллиона баррелей.
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28 сентября, 08:00
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинэнерго СШАЛивияBrentЭкономика
 
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