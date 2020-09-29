https://ria.ru/20200929/neft-1577967406.html

Цены на нефть рухнули

Падение мировых цен на нефть ускорилось, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:33

2020-09-29T19:33

2020-09-29T19:59

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

минэнерго сша

ливия

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Падение мировых цен на нефть ускорилось, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19:20 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> упала на 4,5% и составила 40,94 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов тоже обвалилась — на 4,53%, до 40,51 доллара.Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 5,12%, до 38,52 доллара за баррель.На нефтяной рынок вернулись опасения вокруг спроса на сырье. Распространение коронавируса поставило под угрозу восстановление и развитие мировой экономики. Это, в свою очередь, может оказать давление на спрос на черное золото."Меняющаяся ситуация с COVID представляет собой огромный риск для снижения цен на нефть", — пояснил в беседе с агентством Рейтер аналитик Oanda Крэг Эрлам.Давление на котировки также оказали новости из <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>. Как сообщают СМИ, Arabian Gulf Oil Co (Agoco) возобновила нефтедобычу на крупнейшем месторождении мощностью 200 тысяч баррелей в сутки после многомесячной блокады.Кроме того, трейдеры ждут данных Американского института нефти и <a href="http://ria.ru/organization_Minehnergo_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго США</a> по запасам сырья в стране на предыдущей неделе. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидают, что опубликованная статистика покажет рост запасов нефти и снижение запасов бензина.Влияние на котировки также оказали данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, согласно которым добыча нефти и конденсата в России за первые 28 дней сентября выросла на 0,6% и составила 9,93 миллиона баррелей в день. В августе суточный показатель составлял 9,87 миллиона баррелей.

https://ria.ru/20200928/neft-1577866334.html

https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html

Alex Grosh Думаю, что а нам все равно... 267

ludmila emaletdinova Слишком громко называете "болтанку" возле 40. 210

109

ливия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, минэнерго сша, ливия, brent, экономика