https://ria.ru/20200929/nato-1577939064.html

Минобороны: НАТО пытается разрушить военный союз России и Белоруссии

НАТО, размещая войска и развивая военную инфраструктуру у границ России и Белоруссии, пытается разрушить военный союз двух стран, заявил замминистра обороны РФ... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:55

2020-09-29T12:55

2020-09-29T12:55

андрей картаполов

прибалтика

нато

белоруссия

европа

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, размещая войска и развивая военную инфраструктуру у границ России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, пытается разрушить военный союз двух стран, заявил замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kartapolov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Картаполов</a>."НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтике</a>. Главная цель расширения военной активности - это демонтаж военного союза Белоруссии и России", - сказал он на форуме регионов Белоруссии и России.Картаполов подчеркнул, что в противовес размещению войск НАТО у границ России и Белоруссии принимаются ответные меры, среди которых учения "Щит Союза" и "Славянское братство". Белоруссию он назвал не только ближайшим соседом, но и "надежным военным союзником"."Идет работа по совершенствованию совместной подготовки наших вооруженных сил на 2021 и последующие годы. Расширяется программа военно-научного и военно-технического сотрудничества", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20200929/davlenie-1577932549.html

https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577934321.html

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прибалтика

белоруссия

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей картаполов, прибалтика, нато, белоруссия, европа, в мире