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https://ria.ru/20200929/musor-1577930317.html
Минприроды ответило на критику Счетной палаты по "мусорной реформе"
Министерство природы в ответ на критику Счетной палаты "мусорной" системы отметило безостановочную работу по вывозу и утилизации отходов во время... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:54
2020-09-29T11:49
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank">Министерство природы</a> в ответ на критику Счетной палаты "мусорной" системы отметило безостановочную работу по вывозу и утилизации отходов во время ограничительных мер по COVID-19.Также ведомство сообщило, что анализирует потребности регионов в контейнерах: на реализацию постановления зарезервировали средства экологического сбора на 2020 год в размере миллиарда рублей. Помимо этого, идет разработка концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.Утверждение федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, в свою очередь, позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами, добавили в Минприроды. Всего в рамках федеральной схемы к 2024 году планируют создать 585 объектов, которые смогут вместить примерно 65 тысяч тонн отходов.Ранее Счетная палата опубликовала бюллетень, посвященный реализации "мусорной реформы". Согласно документу, ситуация с объектами размещения отходов находится на близком к критическому уровне. Так, при сложившихся темпах роста объемов образования твердых коммунальных отходов на один-два процента в год существующие мощности полигонов в 32 регионах будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022-го. По данным ведомства, во многих регионах полигоны не отвечают требованиям природоохранного законодательства, а возможности по созданию новых серьезно ограничены. Сейчас в стране действуют 2832 свалки, из них менее половины числятся в Государственном реестре объектов размещения отходов. Наряду с "разрешенными" существуют и несанкционированные — региональные власти выявили более 27 тысяч таковых, их общая площадь составила 12,755 гектара. Еще более 4,6 тысячи свалок выявил <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/">Росприроднадзор</a>.Решить проблему призван федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", который действует с 2019 года. Цель проекта — создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры нужно пересмотреть.Например, в нем не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов. Это касается и стимулирования населения использовать многооборотные товары, тару и упаковку. Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не согласовывали с регионами.
https://ria.ru/20200915/udmurtiya-1577250763.html
https://ria.ru/20200925/otkhody-1577781337.html
https://ria.ru/20200617/1573056166.html
Давайте откровенно: мусорная реформа предназначалась для перекраивания рынка для тех кого надо нога. Вывоз мусора не изменился никак, даже стал кое-где хуже, зато зашли пяток монополистов и подняли цены. На выхлопе для населения ничего кроме поднятия цен не изменилось. Вывод: рейдерство назвали реформой.
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А тут и без счетной палаты понятно что мусор везде.
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россия
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Новости
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

Минприроды ответило на критику Счетной палаты по "мусорной реформе"

10:54 29.09.2020 (обновлено: 11:49 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство природы в ответ на критику Счетной палаты "мусорной" системы отметило безостановочную работу по вывозу и утилизации отходов во время ограничительных мер по COVID-19.
"Ситуация находится под постоянным контролем Минприроды России. С учетом неблагоприятных условий распространения вируса COVID-19, карантинных ограничений и режима самоизоляции в этот сложный период не было сбоев с вывозом отходов. Региональные операторы продолжают работать, хотя некоторые из них находятся в сложном положении", — заявили в министерстве.
Также ведомство сообщило, что анализирует потребности регионов в контейнерах: на реализацию постановления зарезервировали средства экологического сбора на 2020 год в размере миллиарда рублей. Помимо этого, идет разработка концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки.
Утверждение федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, в свою очередь, позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами, добавили в Минприроды. Всего в рамках федеральной схемы к 2024 году планируют создать 585 объектов, которые смогут вместить примерно 65 тысяч тонн отходов.
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Ранее Счетная палата опубликовала бюллетень, посвященный реализации "мусорной реформы". Согласно документу, ситуация с объектами размещения отходов находится на близком к критическому уровне. Так, при сложившихся темпах роста объемов образования твердых коммунальных отходов на один-два процента в год существующие мощности полигонов в 32 регионах будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022-го.
По данным ведомства, во многих регионах полигоны не отвечают требованиям природоохранного законодательства, а возможности по созданию новых серьезно ограничены.
Сейчас в стране действуют 2832 свалки, из них менее половины числятся в Государственном реестре объектов размещения отходов. Наряду с "разрешенными" существуют и несанкционированные — региональные власти выявили более 27 тысяч таковых, их общая площадь составила 12,755 гектара. Еще более 4,6 тысячи свалок выявил Росприроднадзор.
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Решить проблему призван федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", который действует с 2019 года. Цель проекта — создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры нужно пересмотреть.
Например, в нем не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов. Это касается и стимулирования населения использовать многооборотные товары, тару и упаковку. Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не согласовывали с регионами.
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РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
 
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