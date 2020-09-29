Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200929/moskva-1577944752.html
В Москве нашли мертвым топ-менеджера газовой компании, сообщил источник
Заместителя гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" Дмитрия Красюка нашли мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:14
2020-09-29T15:18
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Заместителя гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" Дмитрия Красюка нашли мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.ЧП произошло на выходных, но журналистам об этом стало известно только сейчас.Собеседник агентства уточнил, что тело обнаружили в воскресенье утром, признаков насильственной смерти нет.Красюк жил в гостинице больше двух недель, тело нашел его личный лечащий врач примерно через 12 часов после смерти. Ее причину пока не установили.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК, началась проверка.Компания "Вега-газ" занимается разработкой и производством систем автоматического управления для нефтегазовых объектов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/zaderzhanie-1577906337.html
Какая прелесть!
26
Герыч? А лечащему врачу 20 лет и её форма из не совсем профильного магазина.
23
9
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1400x0_80_0_0_72ed7a2ca6b795003cd4e807996d3539.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве нашли мертвым топ-менеджера газовой компании, сообщил источник

14:14 29.09.2020 (обновлено: 15:18 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заместителя гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" Дмитрия Красюка нашли мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло на выходных, но журналистам об этом стало известно только сейчас.
Собеседник агентства уточнил, что тело обнаружили в воскресенье утром, признаков насильственной смерти нет.
Красюк жил в гостинице больше двух недель, тело нашел его личный лечащий врач примерно через 12 часов после смерти. Ее причину пока не установили.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК, началась проверка.
Компания "Вега-газ" занимается разработкой и производством систем автоматического управления для нефтегазовых объектов.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 17:59
В Петербурге муниципального депутата заподозрили в убийстве жены
 
Обсудить9
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния