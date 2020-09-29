https://ria.ru/20200929/moskva-1577944752.html

В Москве нашли мертвым топ-менеджера газовой компании, сообщил источник

Заместителя гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" Дмитрия Красюка нашли мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:14

2020-09-29T14:14

2020-09-29T15:18

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Заместителя гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" Дмитрия Красюка нашли мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.ЧП произошло на выходных, но журналистам об этом стало известно только сейчас.Собеседник агентства уточнил, что тело обнаружили в воскресенье утром, признаков насильственной смерти нет.Красюк жил в гостинице больше двух недель, тело нашел его личный лечащий врач примерно через 12 часов после смерти. Ее причину пока не установили.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК, началась проверка.Компания "Вега-газ" занимается разработкой и производством систем автоматического управления для нефтегазовых объектов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/zaderzhanie-1577906337.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия