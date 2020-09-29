https://ria.ru/20200929/moskva-1577944752.html
В Москве нашли мертвым топ-менеджера газовой компании, сообщил источник
Заместителя гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" Дмитрия Красюка нашли мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:14
2020-09-29T14:14
2020-09-29T15:18
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Заместителя гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" Дмитрия Красюка нашли мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.ЧП произошло на выходных, но журналистам об этом стало известно только сейчас.Собеседник агентства уточнил, что тело обнаружили в воскресенье утром, признаков насильственной смерти нет.Красюк жил в гостинице больше двух недель, тело нашел его личный лечащий врач примерно через 12 часов после смерти. Ее причину пока не установили.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК, началась проверка.Компания "Вега-газ" занимается разработкой и производством систем автоматического управления для нефтегазовых объектов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/zaderzhanie-1577906337.html
Make Yellowstone Great Again
Какая прелесть!
26
Sergey Veretennikov
Герыч? А лечащему врачу 20 лет и её форма из не совсем профильного магазина.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заместителя гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" Дмитрия Красюка нашли мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло на выходных, но журналистам об этом стало известно только сейчас.
Собеседник агентства уточнил, что тело обнаружили в воскресенье утром, признаков насильственной смерти нет.
Красюк жил в гостинице больше двух недель, тело нашел его личный лечащий врач примерно через 12 часов после смерти. Ее причину пока не установили.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК, началась проверка.
Компания "Вега-газ" занимается разработкой и производством систем автоматического управления для нефтегазовых объектов.