https://ria.ru/20200929/moskva-1577927978.html

Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index

Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:19

2020-09-29T10:19

2020-09-29T10:19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы во вторник."Москва сохранила свои позиции в рейтинге научных городов Nature Index 2020 Science Cities британского издательского дома Springer Nature и в 2020 году заняла 70 место из 200", - говорится в сообщении.Отмечается, что рейтинг отражает публикационную активность ученых из 200 городов мира и дает представление о том, какой вклад страна, город или организация вносят в развитие мировой науки."Москва в рейтинге опередила Рим, Женеву, Гамбург и соседствует в нем с Веной, Осакой, Стокгольмом. В топ-5 рейтинга вошли Пекин, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско и Шанхай", — цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Уточняется, что рейтинг основан на публикациях в 82 престижных научных журналах по астрономии, физике, химии, науке о жизни, науке о Земле, среди которых Astronomy & Astrophysics, Journal of the American Chemical Society, Physical Review Letters, Cell и Science, Advanced Materials и другие."Доля российской столицы в публикациях по своей стране составила 45,1%, в то время как у Гонконга это 3%, Нью-Йорка — 10,3%, Лондона — 19,1%, что показывает высокую значимость Москвы как научного центра", — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что издательство Nature также публикует подрейтинги по различным научным направлениям и исследовательским институтам. В подрейтинге научных городов в области физических исследований Москва заняла 26 место из 50 городов. Рядом с Москвой находятся Берлин, Кембридж и Оксфорд, Дрезден, Барселона, Мадрид.Nature — один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов, который публикует исследования, в основном, естественно-научной тематики. Вести собственный рейтинг Nature начал в 2005 году, используя сначала журналы своего издательства, а с 2011 года и другие научные издания, отобранные независимыми экспертами.

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577913593.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество