https://ria.ru/20200929/moshennichestvo-1577948187.html

Иркутский депутат Левченко не признал вину в мошенничестве

Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко заявил, что в его действиях состава преступления не было, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:06

2020-09-29T15:06

2020-09-29T15:06

задержание иркутского депутата левченко

андрей левченко

игорь кобзев

сергей левченко

кпрф

иркутская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Депутат заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Левченко</a> заявил, что в его действиях состава преступления не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Следствие попросило суд заключить Левченко под стражу до 20 ноября. Сын бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.Другим фигурантом дела является директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, эпатирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.Как заявил сегодня в суде следователь, ООО "Звезда" "фактически подконтрольно Левченко", об этом свидетельствует переписка между обвиняемым и неким "свидетелем Репиным".Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарска</a>. С 2011 года работает генеральным директором компании "Стальконструкция".Его отец <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Левченко</a> - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>, до этого бывший замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.

https://ria.ru/20200928/levchenko-1577877354.html

https://ria.ru/20200929/zyuganov-1577945372.html

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, игорь кобзев, сергей левченко, кпрф, иркутская область, происшествия