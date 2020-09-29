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https://ria.ru/20200929/moshennichestvo-1577948187.html
Иркутский депутат Левченко не признал вину в мошенничестве
Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко заявил, что в его действиях состава преступления не было, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:06
2020-09-29T15:06
задержание иркутского депутата левченко
андрей левченко
игорь кобзев
сергей левченко
кпрф
иркутская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Депутат заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Левченко</a> заявил, что в его действиях состава преступления не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Следствие попросило суд заключить Левченко под стражу до 20 ноября. Сын бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.Другим фигурантом дела является директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, эпатирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.Как заявил сегодня в суде следователь, ООО "Звезда" "фактически подконтрольно Левченко", об этом свидетельствует переписка между обвиняемым и неким "свидетелем Репиным".Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы <a href="http://ria.ru/location_Angarsk/" target="_blank" data-auto="true">Ангарска</a>. С 2011 года работает генеральным директором компании "Стальконструкция".Его отец <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Левченко</a> - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>, до этого бывший замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.
https://ria.ru/20200928/levchenko-1577877354.html
https://ria.ru/20200929/zyuganov-1577945372.html
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задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, игорь кобзев, сергей левченко, кпрф, иркутская область, происшествия

Иркутский депутат Левченко не признал вину в мошенничестве

15:06 29.09.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко заявил, что в его действиях состава преступления не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Следствие попросило суд заключить Левченко под стражу до 20 ноября. Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
"Нет никакого состава преступления в тех действиях, которые совершала подрядная организация и я. Прошу мне избрать подписку о невыезде", - сказал Левченко.
Другим фигурантом дела является директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, эпатирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.
Андрей Левченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 12:15
КПРФ оказывает правовую помощь задержанному в Иркутске депутату Левченко
Как заявил сегодня в суде следователь, ООО "Звезда" "фактически подконтрольно Левченко", об этом свидетельствует переписка между обвиняемым и неким "свидетелем Репиным".
Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором компании "Стальконструкция".
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил Игорь Кобзев, до этого бывший замглавы МЧС России.
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 14:22
Зюганов возмутился обысками у экс-губернатора Левченко
 
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Задержание иркутского депутата ЛевченкоАндрей ЛевченкоИгорь КобзевСергей ЛевченкоКПРФИркутская областьПроисшествия
 
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