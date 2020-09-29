https://ria.ru/20200929/molodost-1577948375.html

"Нашла естественное решение": 60-летняя модель раскрыла секрет молодости

Бизнесвумен, дизайнер интерьеров и модель Шери Дэвенпорт из английского графства Эссекс рассказала Daily Mail, как ей в в 60 лет удается выглядеть на пару... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:10

2020-09-29T15:10

2020-09-29T15:10

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Бизнесвумен, дизайнер интерьеров и модель Шери Дэвенпорт из английского графства <a href="http://ria.ru/location_Essex/" target="_blank" data-auto="true">Эссекс</a> рассказала <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8778727/This-60-looks-like-Grandmother-says-facials-pescatarian-diet-keeps-youthful.html#i-6ba3cc8a99365c62" target="_blank">Daily Mail</a>, как ей в в 60 лет удается выглядеть на пару десятков лет моложе.По словам женщины, после менопаузы она изменила свой рацион питания, стала принимать пищевые добавки и продолжила заниматься физической культурой."Сейчас я чувствую себя лучше, чем в 50 лет. Я отказалась от гормонозаместительной терапии и нашла естественное решение — лекарственные средства с растительными экстрактами. Также я сократила употребление кофеина, алкоголя и сахара. Не ем красное и куриное мясо, а только рыбу. Хожу к косметологу и использую качественные косметические средства. Употребляю пищевые добавки для помощи суставам и костям. Кроме того, каждое утро я медитирую по 15 минут на рассвете, а после занимаюсь спортом с виртуальным личным тренером: йогой, пилатесом, силовыми тренировками. Еще танцую сальсу", — рассказала англичанка.Шери отметила, что 40 лет проработала дизайнером интерьеров, но два года назад ей предложили попробовать себя в модельном бизнесом. С тех пор она периодически предстает в роли модели.Бизнесвумен не замужем, но у нее есть 39-летний сын и двое внуков трех и пяти лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575776448.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес