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https://ria.ru/20200929/misis-1577890543.html
Ученые предложили метод подавления вторичного воспаления при COVID-19
Новый способ диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, который поможет предотвратить развитие вторичного воспаления ткани, чрезвычайно опасного для... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:00
2020-09-29T09:21
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мисис
риа наука
университетская наука
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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Новый способ диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, который поможет предотвратить развитие вторичного воспаления ткани, чрезвычайно опасного для заболевших COVID-19, предложили специалисты Лаборатории Биомедицинских наноматериалов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в составе научного коллектива. Статья опубликована в журнале <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01896/full" target="_blank">Frontiers in Immunology</a>.Ученые предложили использовать ингибиторы активности MAIT-клеток при вторичных инфекциях у больных COVID-19.По словам авторов исследования, в организме человека и других млекопитающих существует разновидность иммунных клеток, связанных со слизистыми оболочками — MAIT-клетки. У людей их находят, например, в крови, печени и легких. Они выполняют защитные функции: найти, распознать и уничтожить бактерии, грибки и другие патогены. Реагируя на их появление, MAIT-клетки вызывают воспаление ткани.Эксперты отметили, что тяжелые пациенты с COVID-19 часто нуждаются в инвазивной механической вентиляции легких, которая занимает много времени (в среднем 9 дней) и может привести к заболеваниям, приобретенным в больнице и на аппарате ИВЛ. У каждого седьмого пациента с коронавирусом были обнаружены вторичные (развившиеся уже в ходе коронавируса) бактериальные или грибковые инфекции. В этом случае дополнительное воспаление ткани, которое могут вызывать MAIT-клетки, способно привести к осложнению состояния пациента с COVID-19.Активация MAIT- клеток, по его словам, была ранее описана при вирусных инфекциях, включая герпес, гепатит и летальный грипп. В последнее время появилось несколько работ, в которых была изучена связь между МАИТ-клетками и COVID-19. Было показано, что эти клетки накапливаются в легких, а степень их активации взаимосвязана с тяжестью заболевания, хотя природа этой связи еще не известна.Исходя из опубликованных данных, российские специалисты предложили использовать ингибиторы активности MAIT-клеток – вещества, подавляющие их действие и препятствующие выработке дополнительных воспалительных факторов. Это может предотвратить осложнения у пациентов, которые чрезвычайно опасны при COVID-19."Активация MAIT-клеток является ярким примером того насколько сложно устроена наша иммунная система и как она может ошибаться", — отметил Акасов.В публикации также отмечено, что изучение взаимодействия между хозяином (человеком) и его микробиотой (совокупностью микробов в организме) имеет большое значение для понимания развития коронавируса и лечения этой болезни. Сопутствующие инфекции играют важную роль в серьезности респираторных заболеваний, в то время как их участие в развитии COVID-19 все еще мало обсуждается.В исследовании приняли участие специалисты НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.
https://ria.ru/20200424/1570498237.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мисис, университетская наука, навигатор абитуриента

Ученые предложили метод подавления вторичного воспаления при COVID-19

09:00 29.09.2020 (обновлено: 09:21 29.09.2020)
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© Фото : НИТУ "МИСиС"В лаборатории Биомедицинских наноматериалов НИТУ "МИСиС"
В лаборатории Биомедицинских наноматериалов НИТУ МИСиС - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : НИТУ "МИСиС"
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новый способ диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, который поможет предотвратить развитие вторичного воспаления ткани, чрезвычайно опасного для заболевших COVID-19, предложили специалисты Лаборатории Биомедицинских наноматериалов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в составе научного коллектива. Статья опубликована в журнале Frontiers in Immunology.
Ученые предложили использовать ингибиторы активности MAIT-клеток при вторичных инфекциях у больных COVID-19.
По словам авторов исследования, в организме человека и других млекопитающих существует разновидность иммунных клеток, связанных со слизистыми оболочками — MAIT-клетки. У людей их находят, например, в крови, печени и легких. Они выполняют защитные функции: найти, распознать и уничтожить бактерии, грибки и другие патогены. Реагируя на их появление, MAIT-клетки вызывают воспаление ткани.
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Эксперты отметили, что тяжелые пациенты с COVID-19 часто нуждаются в инвазивной механической вентиляции легких, которая занимает много времени (в среднем 9 дней) и может привести к заболеваниям, приобретенным в больнице и на аппарате ИВЛ. У каждого седьмого пациента с коронавирусом были обнаружены вторичные (развившиеся уже в ходе коронавируса) бактериальные или грибковые инфекции. В этом случае дополнительное воспаление ткани, которое могут вызывать MAIT-клетки, способно привести к осложнению состояния пациента с COVID-19.

"В целом эти клетки полезны, так как защищают нас от бактериальных или грибковых инфекций. Но в случае уже развившейся вирусной инфекции и высокого уровня воспаления активность MAIT-клеток может усугублять течение болезни. По опубликованным научным данным есть основания предполагать, что эта активность действительно развивается — об этом можно судить по профилю цитокинов, а также исходя из распространения вторичных инфекций у больных COVID-19, но это безусловно требует дальнейшего изучения", — рассказал один из соавторов публикации, эксперт Лаборатории Биомедицинских наноматериалов НИТУ "МИСиС" Роман Акасов.

Активация MAIT- клеток, по его словам, была ранее описана при вирусных инфекциях, включая герпес, гепатит и летальный грипп. В последнее время появилось несколько работ, в которых была изучена связь между МАИТ-клетками и COVID-19. Было показано, что эти клетки накапливаются в легких, а степень их активации взаимосвязана с тяжестью заболевания, хотя природа этой связи еще не известна.
Исходя из опубликованных данных, российские специалисты предложили использовать ингибиторы активности MAIT-клеток – вещества, подавляющие их действие и препятствующие выработке дополнительных воспалительных факторов. Это может предотвратить осложнения у пациентов, которые чрезвычайно опасны при COVID-19.
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"Активация MAIT-клеток является ярким примером того насколько сложно устроена наша иммунная система и как она может ошибаться", — отметил Акасов.
В публикации также отмечено, что изучение взаимодействия между хозяином (человеком) и его микробиотой (совокупностью микробов в организме) имеет большое значение для понимания развития коронавируса и лечения этой болезни. Сопутствующие инфекции играют важную роль в серьезности респираторных заболеваний, в то время как их участие в развитии COVID-19 все еще мало обсуждается.
В исследовании приняли участие специалисты НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.
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