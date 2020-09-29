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https://ria.ru/20200929/mironov-1577954615.html
Миронов предложил компенсировать родителям отпуск по уходу за детьми
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает из средств бюджета выплачивать родителям школьников компенсацию отпуска за свой счет, если они вынуждены... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:35
2020-09-29T16:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей миронов
справедливая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предлагает из средств бюджета выплачивать родителям школьников компенсацию отпуска за свой счет, если они вынуждены сидеть с детьми дома из-за эпидемии коронавируса, соответствующее заявление распространила пресс-служба Сергея Миронова."Предлагаю принять специальную программу на уровне правительства и выплачивать родителям компенсацию за счет средств федерального бюджета", – заявил лидер СР.Он пояснил, что в случае закрытия школ из-за эпидемии коронавируса родители будут вынуждены брать отпуск за свой счет.Самая уязвимая категория, по мнению Миронова, это родители учеников начальных классов. "Весенняя волна коронавируса показала, что организовать процесс их обучения в домашних условиях было очень сложно. И это при том, что тогда родители находились рядом со своими детьми. Что же будет, если ребёнок останется дома один?" - задается вопросами лидер СР.Программу компенсации родителям вынужденного отпуска за свой счет, по мнению Миронова, нужно принимать как можно быстрее. "Принимать эту программу необходимо на уровне правительства, а средства выплачивать из федерального бюджета", – заявил лидер "Справедливой России".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей миронов, справедливая россия, общество

Миронов предложил компенсировать родителям отпуск по уходу за детьми

16:35 29.09.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает из средств бюджета выплачивать родителям школьников компенсацию отпуска за свой счет, если они вынуждены сидеть с детьми дома из-за эпидемии коронавируса, соответствующее заявление распространила пресс-служба Сергея Миронова.
"Предлагаю принять специальную программу на уровне правительства и выплачивать родителям компенсацию за счет средств федерального бюджета", – заявил лидер СР.
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 09:04Распространение нового коронавируса
Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах в Москве
Он пояснил, что в случае закрытия школ из-за эпидемии коронавируса родители будут вынуждены брать отпуск за свой счет.
"В ряде регионов уже объявлено о продлении школьных каникул. Многие родители этим очень недовольны, потому что детей оставить дома одних нельзя, но с работы их никто не отпустит", - заметил Миронов.
Самая уязвимая категория, по мнению Миронова, это родители учеников начальных классов. "Весенняя волна коронавируса показала, что организовать процесс их обучения в домашних условиях было очень сложно. И это при том, что тогда родители находились рядом со своими детьми. Что же будет, если ребёнок останется дома один?" - задается вопросами лидер СР.
Программу компенсации родителям вынужденного отпуска за свой счет, по мнению Миронова, нужно принимать как можно быстрее. "Принимать эту программу необходимо на уровне правительства, а средства выплачивать из федерального бюджета", – заявил лидер "Справедливой России".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МироновСправедливая РоссияОбщество
 
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