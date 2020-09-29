https://ria.ru/20200929/mironov-1577954615.html

Миронов предложил компенсировать родителям отпуск по уходу за детьми

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает из средств бюджета выплачивать родителям школьников компенсацию отпуска за свой счет, если они вынуждены... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:35

2020-09-29T16:35

2020-09-29T16:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей миронов

справедливая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предлагает из средств бюджета выплачивать родителям школьников компенсацию отпуска за свой счет, если они вынуждены сидеть с детьми дома из-за эпидемии коронавируса, соответствующее заявление распространила пресс-служба Сергея Миронова."Предлагаю принять специальную программу на уровне правительства и выплачивать родителям компенсацию за счет средств федерального бюджета", – заявил лидер СР.Он пояснил, что в случае закрытия школ из-за эпидемии коронавируса родители будут вынуждены брать отпуск за свой счет.Самая уязвимая категория, по мнению Миронова, это родители учеников начальных классов. "Весенняя волна коронавируса показала, что организовать процесс их обучения в домашних условиях было очень сложно. И это при том, что тогда родители находились рядом со своими детьми. Что же будет, если ребёнок останется дома один?" - задается вопросами лидер СР.Программу компенсации родителям вынужденного отпуска за свой счет, по мнению Миронова, нужно принимать как можно быстрее. "Принимать эту программу необходимо на уровне правительства, а средства выплачивать из федерального бюджета", – заявил лидер "Справедливой России".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577923274.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей миронов, справедливая россия, общество