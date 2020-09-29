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Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию
Мир может столкнуться с глобальной рецессией, если необходимые меры не будут приняты, заявил на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:26
2020-09-29T16:26
антониу гутерреш
оон
экономика
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<strong>ООН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Мир может столкнуться с глобальной рецессией, если необходимые меры не будут приняты, заявил на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в период пандемии и после нее, генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>."Если мы не предпримем никаких действий сейчас, мы столкнемся с глобальной рецессией, которая может свести на нет десятилетия развития", - сказал Гутерреш.Он призвал к смягчению воздействия долгового кризиса."Облегчение долгового бремени не может ограничиваться наименее развитыми странами; его необходимо распространить на все развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода, которые в нем нуждаются", - сказал генсек.По его словам, у этих стран должно быть больше времени для осуществления платежей. "Любое комплексное решение должно предусматривать взаимодействие с частными кредиторами и рейтинговыми агентствами", - отметил Гутерреш.Международные финансовые институты должны располагать ресурсами, необходимыми для увеличения финансирования развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода, которые очень уязвимы и находятся в состоянии долгового кризиса, добавил он.
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антониу гутерреш, оон, экономика

Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию

16:26 29.09.2020
 
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / K.M. Chaudary
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ООН, 29 сен - РИА Новости. Мир может столкнуться с глобальной рецессией, если необходимые меры не будут приняты, заявил на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в период пандемии и после нее, генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Если мы не предпримем никаких действий сейчас, мы столкнемся с глобальной рецессией, которая может свести на нет десятилетия развития", - сказал Гутерреш.
Он призвал к смягчению воздействия долгового кризиса.
"Облегчение долгового бремени не может ограничиваться наименее развитыми странами; его необходимо распространить на все развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода, которые в нем нуждаются", - сказал генсек.
По его словам, у этих стран должно быть больше времени для осуществления платежей. "Любое комплексное решение должно предусматривать взаимодействие с частными кредиторами и рейтинговыми агентствами", - отметил Гутерреш.
Международные финансовые институты должны располагать ресурсами, необходимыми для увеличения финансирования развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода, которые очень уязвимы и находятся в состоянии долгового кризиса, добавил он.
Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
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Антониу ГутеррешООНЭкономика
 
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