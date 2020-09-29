https://ria.ru/20200929/mir-1577953823.html

Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию

Мир может столкнуться с глобальной рецессией, если необходимые меры не будут приняты, заявил на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:26

2020-09-29T16:26

2020-09-29T16:26

антониу гутерреш

оон

экономика

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<strong>ООН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Мир может столкнуться с глобальной рецессией, если необходимые меры не будут приняты, заявил на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в период пандемии и после нее, генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a>."Если мы не предпримем никаких действий сейчас, мы столкнемся с глобальной рецессией, которая может свести на нет десятилетия развития", - сказал Гутерреш.Он призвал к смягчению воздействия долгового кризиса."Облегчение долгового бремени не может ограничиваться наименее развитыми странами; его необходимо распространить на все развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода, которые в нем нуждаются", - сказал генсек.По его словам, у этих стран должно быть больше времени для осуществления платежей. "Любое комплексное решение должно предусматривать взаимодействие с частными кредиторами и рейтинговыми агентствами", - отметил Гутерреш.Международные финансовые институты должны располагать ресурсами, необходимыми для увеличения финансирования развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода, которые очень уязвимы и находятся в состоянии долгового кризиса, добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20200609/1572695642.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, оон, экономика