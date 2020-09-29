https://ria.ru/20200929/minsk-1577972774.html

В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек

В Минске более десяти человек задержали за участие в несанкционированной акции протеста в микрорайоне Лебяжий на северо-западе города. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T22:48

2020-09-29T22:48

2020-09-29T23:44

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 сен — РИА Новости.</strong> В Минске более десяти человек задержали за участие в несанкционированной акции протеста в микрорайоне Лебяжий на северо-западе города.Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация, что вечером во вторник жители Лебяжьего собрались на локальную акцию протеста, однако силовики провели задержания.Массовые протесты начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги силой.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которую силовики вновь разогнали с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200929/naryshkin-1577953296.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире