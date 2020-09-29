https://ria.ru/20200929/microphone-1577955194.html
Путин сделал министру замечание во время совещания
Президент Владимир Путин сделал замечание министру просвещения Сергею Кравцову из-за проблем со связью во время видеосовещания. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:41
2020-09-29T16:41
2020-09-29T16:43
сергей кравцов
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сделал замечание министру просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> из-за проблем со связью во время видеосовещания. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале кремлевского пула РИА видно, как Кравцов начал зачитывать свой доклад по ситуации с коронавирусом, забыв включить микрофон. "Микрофон надо включить, Сергей Сергеевич", — отметил Путин. После этого связь восстановилась.
https://ria.ru/20200714/1574328964.html
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, владимир путин, общество