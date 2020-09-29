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Путин сделал министру замечание во время совещания
Президент Владимир Путин сделал замечание министру просвещения Сергею Кравцову из-за проблем со связью во время видеосовещания. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:41
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сергей кравцов
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сделал замечание министру просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> из-за проблем со связью во время видеосовещания. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале кремлевского пула РИА видно, как Кравцов начал зачитывать свой доклад по ситуации с коронавирусом, забыв включить микрофон. "Микрофон надо включить, Сергей Сергеевич", — отметил Путин. После этого связь восстановилась.
https://ria.ru/20200714/1574328964.html
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РИА Новости
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сергей кравцов, владимир путин, общество

Путин сделал министру замечание во время совещания

16:41 29.09.2020 (обновлено: 16:43 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин сделал замечание министру просвещения Сергею Кравцову из-за проблем со связью во время видеосовещания.
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале кремлевского пула РИА видно, как Кравцов начал зачитывать свой доклад по ситуации с коронавирусом, забыв включить микрофон.
"Микрофон надо включить, Сергей Сергеевич", — отметил Путин.
После этого связь восстановилась.
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Сергей КравцовВладимир ПутинОбщество
 
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