https://ria.ru/20200929/mezhpravkomissiya-1577968458.html

Посол Армении объяснил перенос заседания межправкомиссии по ВПК

Заседание межправительственной комиссии Армения-РФ по ВПК не отменено, а перенесено по техническим причинам, это никак не связано с ситуацией в Нагорном... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:52

2020-09-29T19:52

2020-09-29T19:52

россия

вардан тоганян

москва

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Заседание межправительственной комиссии Армения-РФ по ВПК не отменено, а перенесено по техническим причинам, это никак не связано с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил РИА Новости посол <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_Vardan_Toganjan/" target="_blank" data-auto="true">Вардан Тоганян</a>."Ни в коем случае не связано", - заявил посол, отвечая на вопрос, является ли причиной переноса встречи ситуация в Нагорном Карабахе."Встреча должна была состояться 14-18 сентября, из-за отсутствия авиасообщения ее перенесли на новые даты, а сейчас тоже перенесли, так как, во-первых, есть необходимость находиться в Армении, а во-вторых - отсутствие авиационного сообщения регулярного с Россией. Исключительно по этим причинам - перенесли командировку", - пояснил Тоганян.Он подчеркнул, что это "технический перенос встречи".

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/armeniya-1577965360.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вардан тоганян, москва, армения, в мире