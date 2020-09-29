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Посол Армении объяснил перенос заседания межправкомиссии по ВПК
Заседание межправительственной комиссии Армения-РФ по ВПК не отменено, а перенесено по техническим причинам, это никак не связано с ситуацией в Нагорном... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:52
2020-09-29T19:52
россия
вардан тоганян
москва
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Заседание межправительственной комиссии Армения-РФ по ВПК не отменено, а перенесено по техническим причинам, это никак не связано с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил РИА Новости посол <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_Vardan_Toganjan/" target="_blank" data-auto="true">Вардан Тоганян</a>."Ни в коем случае не связано", - заявил посол, отвечая на вопрос, является ли причиной переноса встречи ситуация в Нагорном Карабахе."Встреча должна была состояться 14-18 сентября, из-за отсутствия авиасообщения ее перенесли на новые даты, а сейчас тоже перенесли, так как, во-первых, есть необходимость находиться в Армении, а во-вторых - отсутствие авиационного сообщения регулярного с Россией. Исключительно по этим причинам - перенесли командировку", - пояснил Тоганян.Он подчеркнул, что это "технический перенос встречи".
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россия, вардан тоганян, москва, армения, в мире

Посол Армении объяснил перенос заседания межправкомиссии по ВПК

19:52 29.09.2020
 
© РИА Новости, Рамиль СитдиковЧрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии Армения-РФ по ВПК не отменено, а перенесено по техническим причинам, это никак не связано с ситуацией в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
"Ни в коем случае не связано", - заявил посол, отвечая на вопрос, является ли причиной переноса встречи ситуация в Нагорном Карабахе.
"Встреча должна была состояться 14-18 сентября, из-за отсутствия авиасообщения ее перенесли на новые даты, а сейчас тоже перенесли, так как, во-первых, есть необходимость находиться в Армении, а во-вторых - отсутствие авиационного сообщения регулярного с Россией. Исключительно по этим причинам - перенесли командировку", - пояснил Тоганян.
Он подчеркнул, что это "технический перенос встречи".
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