https://ria.ru/20200929/metro-1577936908.html

В московском метро изменили систему оплаты проезда банковской картой

Власти Москвы изменили систему списаний денежных средств при оплате проезда банковской картой в метро, теперь общая стоимость за все поездки за день будет... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:31

2020-09-29T12:31

2020-09-29T19:01

москва

московский метрополитен

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> изменили систему списаний денежных средств при оплате проезда банковской картой в метро, теперь общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки, говорится в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank">телеграм-канале</a> департамента транспорта Москвы."Как мы уже рассказывали, скоро будет запущен эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажиры, которые для оплаты проезда используют банковскую карту, тоже смогут получить скидку — для этого мы изменим систему списаний. Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения", — говорится в сообщении.Уточняется, что списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой за все поездки. Для держателей карт платежных систем МИР или UnionPay изменений пока не будет — стоимость поездки спишется в день ее совершения."Пассажирам больше не придется задумываться, какой тариф нужно подобрать. Билетная система сама посчитает все поездки, которые вы совершили, и предложит оптимальный тарифный план — при использовании всех видов транспорта", — отметили в дептрансе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/troyka-1576387207.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, общество