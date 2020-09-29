https://ria.ru/20200929/metro-1577936908.html
В московском метро изменили систему оплаты проезда банковской картой
Власти Москвы изменили систему списаний денежных средств при оплате проезда банковской картой в метро, теперь общая стоимость за все поездки за день будет... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:31
2020-09-29T12:31
2020-09-29T19:01
москва
московский метрополитен
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152753/77/1527537709_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_83b9af3cba12ade26e91c52464542347.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> изменили систему списаний денежных средств при оплате проезда банковской картой в метро, теперь общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки, говорится в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank">телеграм-канале</a> департамента транспорта Москвы."Как мы уже рассказывали, скоро будет запущен эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажиры, которые для оплаты проезда используют банковскую карту, тоже смогут получить скидку — для этого мы изменим систему списаний. Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения", — говорится в сообщении.Уточняется, что списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой за все поездки. Для держателей карт платежных систем МИР или UnionPay изменений пока не будет — стоимость поездки спишется в день ее совершения."Пассажирам больше не придется задумываться, какой тариф нужно подобрать. Билетная система сама посчитает все поездки, которые вы совершили, и предложит оптимальный тарифный план — при использовании всех видов транспорта", — отметили в дептрансе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/troyka-1576387207.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152753/77/1527537709_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_12f4fbb0cc6ddf67071a3fef5a6a0603.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, общество
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Власти Москвы
изменили систему списаний денежных средств при оплате проезда банковской картой в метро, теперь общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки, говорится в телеграм-канале
департамента транспорта Москвы.
"Как мы уже рассказывали, скоро будет запущен эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажиры, которые для оплаты проезда используют банковскую карту, тоже смогут получить скидку — для этого мы изменим систему списаний. Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения", — говорится в сообщении.
Уточняется, что списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой за все поездки. Для держателей карт платежных систем МИР или UnionPay изменений пока не будет — стоимость поездки спишется в день ее совершения.
"Пассажирам больше не придется задумываться, какой тариф нужно подобрать. Билетная система сама посчитает все поездки, которые вы совершили, и предложит оптимальный тарифный план — при использовании всех видов транспорта", — отметили в дептрансе.