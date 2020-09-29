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В московском метро изменили систему оплаты проезда банковской картой
Власти Москвы изменили систему списаний денежных средств при оплате проезда банковской картой в метро, теперь общая стоимость за все поездки за день будет... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:31
2020-09-29T19:01
москва
московский метрополитен
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> изменили систему списаний денежных средств при оплате проезда банковской картой в метро, теперь общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки, говорится в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank">телеграм-канале</a> департамента транспорта Москвы."Как мы уже рассказывали, скоро будет запущен эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажиры, которые для оплаты проезда используют банковскую карту, тоже смогут получить скидку — для этого мы изменим систему списаний. Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения", — говорится в сообщении.Уточняется, что списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой за все поездки. Для держателей карт платежных систем МИР или UnionPay изменений пока не будет — стоимость поездки спишется в день ее совершения."Пассажирам больше не придется задумываться, какой тариф нужно подобрать. Билетная система сама посчитает все поездки, которые вы совершили, и предложит оптимальный тарифный план — при использовании всех видов транспорта", — отметили в дептрансе.
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москва, московский метрополитен, общество

В московском метро изменили систему оплаты проезда банковской картой

12:31 29.09.2020 (обновлено: 19:01 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИнформационное табло со схемой линий Московского метрополитена
Информационное табло со схемой линий Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Власти Москвы изменили систему списаний денежных средств при оплате проезда банковской картой в метро, теперь общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки, говорится в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
"Как мы уже рассказывали, скоро будет запущен эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажиры, которые для оплаты проезда используют банковскую карту, тоже смогут получить скидку — для этого мы изменим систему списаний. Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой за все поездки. Для держателей карт платежных систем МИР или UnionPay изменений пока не будет — стоимость поездки спишется в день ее совершения.
"Пассажирам больше не придется задумываться, какой тариф нужно подобрать. Билетная система сама посчитает все поездки, которые вы совершили, и предложит оптимальный тарифный план — при использовании всех видов транспорта", — отметили в дептрансе.
 
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
 
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