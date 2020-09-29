https://ria.ru/20200929/matvienko-1577935507.html

Потенциал Союзного государства далеко не исчерпан, уверена Матвиенко

Потенциал Союзного государства далеко не исчерпан, Белоруссия и Россия вместе найдут инструменты, чтобы реализовать его на благо двух стран, заявила во вторник... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:12

2020-09-29T12:12

2020-09-29T12:12

союзное государство

валентина матвиенко

совет федерации рф

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Потенциал Союзного государства далеко не исчерпан, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> и Россия вместе найдут инструменты, чтобы реализовать его на благо двух стран, заявила во вторник спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."Потенциал Союзного государства далеко не исчерпан. Уверена, вместе мы найдем решения, инструменты, как можно для более полной его реализации на благо народов России и Беларуси", - заявила Матвиенко, выступая на пленарном заседании VII Форума регионов двух стран по видеосвязи.Форум регионов России и Белоруссии проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200929/matvienko-1577935345.html

https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577934321.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, белоруссия, в мире