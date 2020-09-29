https://ria.ru/20200929/matvienko-1577933958.html
Матвиенко заявила, что проблемы в отношениях Минска и Москвы преодолимы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в экономическом сотрудничестве Белоруссии и России не все идет гладко, есть проблемы, но они... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:44
2020-09-29T11:44
2020-09-29T11:56
совет федерации рф
валентина матвиенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> заявила, что в экономическом сотрудничестве <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и России не все идет гладко, есть проблемы, но они преодолимы."Не все в нашем экономическом сотрудничестве идет гладко, имеются проблемы, но все они преодолимы. Об этом говорит тот факт, что Россия остается ключевым инвестиционным и торговым партнером Беларуси. Наша позиция неизменна: мы - за дальнейшее углубление экономического сотрудничества наших стран, совершенствование его механизмов на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения интересов друг друга", - заявила Матвиенко во вторник, выступая на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и РФ по видеосвязи.VII Форум регионов проходит 28-29 сентября в режиме видеоконференции. Он посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, валентина матвиенко, белоруссия, в мире