https://ria.ru/20200929/maski-1577951180.html

Учителям рекомендовали использовать маски и вне учебного процесса

Педагогам рекомендовано использование масок вне учебного процесса, например, при проведении педсовета или общении с родителями, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:53

2020-09-29T15:53

2020-09-29T15:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

татьяна голикова

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Педагогам рекомендовано использование масок вне учебного процесса, например, при проведении педсовета или общении с родителями, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Мы поменяли режим и рекомендовали использование масок педагогам вне учебного процесса при проведении педсовета, общении с родителями и так далее", - сказала Голикова на совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, владимир путин, общество