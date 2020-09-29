https://ria.ru/20200929/maski-1577951180.html
Учителям рекомендовали использовать маски и вне учебного процесса
Педагогам рекомендовано использование масок вне учебного процесса, например, при проведении педсовета или общении с родителями, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:53
2020-09-29T15:53
2020-09-29T15:53
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татьяна голикова
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Педагогам рекомендовано использование масок вне учебного процесса, например, при проведении педсовета или общении с родителями, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Мы поменяли режим и рекомендовали использование масок педагогам вне учебного процесса при проведении педсовета, общении с родителями и так далее", - сказала Голикова на совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, владимир путин, общество