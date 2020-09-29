Макрон заявил о необходимости диалога с Россией по ситуации в Белоруссии
12:19 29.09.2020 (обновлено: 12:51 29.09.2020)
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости. Белоруссию надо подтолкнуть к принятию посредничества ОБСЕ, для этого необходимо вести диалог с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед студентами в Вильнюсе.
"Европа приняла позицию - реагировать и оказывать давление посредством санкций, которые будут приняты в ближайшие дни и ближайшие недели. Наши министры подготовили (санкционные – ред.) списки", - сказал Макрон.
Он подчеркнул, что Белоруссию необходимо подтолкнуть к посредничеству с ОБСЕ. "Не Франция будет посредником... ОБСЕ должна осуществлять это посредничество", - отметил французский лидер.
"Наша цель – достичь этого посредничества. И для этого мы будем, с одной стороны, вести санкционную политику, и с другой стороны – диалог с Россией. Потому что этот результат мы не можем получить без вовлечения президента (РФ Владимира) Путина на данном этапе", - убежден Макрон.
Рассказывая студентам об итогах встречи во вторник утром с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, Макрон ошибся при произношении ее фамилии. "У нас - у европейцев - очень четкая позиция: мы не признаем избрание господина Лукашенко. Поэтому я захотел встретиться с видным оппозиционером, принимавшей участие в этих выборах, результаты которых были искажены. И мы не признаем их итоги", - сказал он.
Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.