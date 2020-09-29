https://ria.ru/20200929/makron-1577935790.html

Макрон заявил о необходимости диалога с Россией по ситуации в Белоруссии

Белоруссию надо подтолкнуть к принятию посредничества ОБСЕ, для этого необходимо вести диалог с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:19

2020-09-29T12:19

2020-09-29T12:51

протесты в белоруссии

россия

обсе

эммануэль макрон

александр лукашенко

владимир путин

франция

белоруссия

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> надо подтолкнуть к принятию посредничества <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, для этого необходимо вести диалог с Россией, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>, выступая перед студентами в <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсе</a>."Европа приняла позицию - реагировать и оказывать давление посредством санкций, которые будут приняты в ближайшие дни и ближайшие недели. Наши министры подготовили (санкционные – ред.) списки", - сказал Макрон.Он подчеркнул, что Белоруссию необходимо подтолкнуть к посредничеству с ОБСЕ. "Не Франция будет посредником... ОБСЕ должна осуществлять это посредничество", - отметил французский лидер.Рассказывая студентам об итогах встречи во вторник утром с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>, Макрон ошибся при произношении ее фамилии. "У нас - у европейцев - очень четкая позиция: мы не признаем избрание господина Лукашенко. Поэтому я захотел встретиться с видным оппозиционером, принимавшей участие в этих выборах, результаты которых были искажены. И мы не признаем их итоги", - сказал он.Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577403627.html

https://ria.ru/20200828/obse-1576429110.html

Александр И "Европа приняла позицию": ну так и займитесь, всем скопом, "диалогом"... со Светой :) Россия мешать не будет:) 33

Make Yellowstone Great Again Сделайте Тихановскую президентом Нагорного Карабаха, и все будут довольны. 29

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россия

франция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, эммануэль макрон, александр лукашенко, владимир путин, франция, белоруссия, в мире