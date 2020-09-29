https://ria.ru/20200929/makron-1577932244.html

Эксперт обвинил Макрона в грубом нарушении дипломатического протокола

Президент Франции Эммануэль Макрон грубо нарушает дипломатический протокол, встречаясь с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сказал... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:21

2020-09-29T11:21

2020-09-29T13:51

протесты в белоруссии

светлана тихановская

эммануэль макрон

александр лукашенко

франция

белоруссия

вильнюс

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> грубо нарушает дипломатический протокол, встречаясь с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a>, сказал РИА Новости заместитель завкафедры международных отношений и дипломатии МосГу Юрий Разживин.Ранее во вторник пресс-служба Тихановской сообщила, что она встречается с Макроном в Вильнюсе и рассчитывает привлечь Париж к переговорам о новых выборах в Белоруссии.Встреча Макрона и Тихановской абсолютно непонятна, подчеркнул Разживин, тем более что французский президент прилетел в Литву и согласился побеседовать с политиком, которая никого не представляет."Никакого влияния на ситуацию в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> эта встреча иметь не будет", - резюмировал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В минувшую среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577903216.html

Sergej Klassen Макарон позорит свою страну. Впрочем как и все президенты- канцлеры-шестерки США. 107

Oleg Remov Kerch Макарон на котлете чуток хайпанул:)) 66

5

франция

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, вильнюс, в мире