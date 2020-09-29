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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200929/makron-1577932244.html
Эксперт обвинил Макрона в грубом нарушении дипломатического протокола
Президент Франции Эммануэль Макрон грубо нарушает дипломатический протокол, встречаясь с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сказал... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:21
2020-09-29T13:51
протесты в белоруссии
светлана тихановская
эммануэль макрон
александр лукашенко
франция
белоруссия
вильнюс
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> грубо нарушает дипломатический протокол, встречаясь с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a>, сказал РИА Новости заместитель завкафедры международных отношений и дипломатии МосГу Юрий Разживин.Ранее во вторник пресс-служба Тихановской сообщила, что она встречается с Макроном в Вильнюсе и рассчитывает привлечь Париж к переговорам о новых выборах в Белоруссии.Встреча Макрона и Тихановской абсолютно непонятна, подчеркнул Разживин, тем более что французский президент прилетел в Литву и согласился побеседовать с политиком, которая никого не представляет."Никакого влияния на ситуацию в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> эта встреча иметь не будет", - резюмировал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В минувшую среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577903216.html
Макарон позорит свою страну. Впрочем как и все президенты- канцлеры-шестерки США.
107
Макарон на котлете чуток хайпанул:))
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5
франция
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
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светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, вильнюс, в мире

Эксперт обвинил Макрона в грубом нарушении дипломатического протокола

11:21 29.09.2020 (обновлено: 13:51 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон грубо нарушает дипломатический протокол, встречаясь с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сказал РИА Новости заместитель завкафедры международных отношений и дипломатии МосГу Юрий Разживин.
Ранее во вторник пресс-служба Тихановской сообщила, что она встречается с Макроном в Вильнюсе и рассчитывает привлечь Париж к переговорам о новых выборах в Белоруссии.

"С точки зрения дипломатического протокола президент Франции его грубо нарушил, потому что он все-таки представляет одну из крупнейших стран и имеет официальный статус президента и встречается с бывшим кандидатом в президенты. Получаются не двусторонние переговоры, а какая-то неофициальная надуманная встреча, не имеющая никакого практического значения. Это выгодно для Тихановской, но зачем французский президент так себя ставит. Видимо, только для того чтобы иметь отношение к этому резонансу в связи с выборами в Белоруссии, чтобы быть причастным к этому процессу, не более того", - сказал эксперт.

Встреча Макрона и Тихановской абсолютно непонятна, подчеркнул Разживин, тем более что французский президент прилетел в Литву и согласился побеседовать с политиком, которая никого не представляет.
"Никакого влияния на ситуацию в Белоруссии эта встреча иметь не будет", - резюмировал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В минувшую среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоФранцияБелоруссияВильнюсВ мире
 
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