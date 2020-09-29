Эксперт обвинил Макрона в грубом нарушении дипломатического протокола
11:21 29.09.2020 (обновлено: 13:51 29.09.2020)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон грубо нарушает дипломатический протокол, встречаясь с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сказал РИА Новости заместитель завкафедры международных отношений и дипломатии МосГу Юрий Разживин.
Ранее во вторник пресс-служба Тихановской сообщила, что она встречается с Макроном в Вильнюсе и рассчитывает привлечь Париж к переговорам о новых выборах в Белоруссии.
"С точки зрения дипломатического протокола президент Франции его грубо нарушил, потому что он все-таки представляет одну из крупнейших стран и имеет официальный статус президента и встречается с бывшим кандидатом в президенты. Получаются не двусторонние переговоры, а какая-то неофициальная надуманная встреча, не имеющая никакого практического значения. Это выгодно для Тихановской, но зачем французский президент так себя ставит. Видимо, только для того чтобы иметь отношение к этому резонансу в связи с выборами в Белоруссии, чтобы быть причастным к этому процессу, не более того", - сказал эксперт.
Встреча Макрона и Тихановской абсолютно непонятна, подчеркнул Разживин, тем более что французский президент прилетел в Литву и согласился побеседовать с политиком, которая никого не представляет.
"Никакого влияния на ситуацию в Белоруссии эта встреча иметь не будет", - резюмировал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В минувшую среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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