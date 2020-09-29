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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200929/maas-1577957469.html
МИД Германии пригрозил Лукашенко "последствиями"
Отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко от общенационального диалога в стране и насилие в отношении протестующих должны иметь последствия, заявил глава РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:03
2020-09-29T17:03
протесты в белоруссии
хайко маас
александр лукашенко
мид германии
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Отказ президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> от общенационального диалога в стране и насилие в отношении протестующих должны иметь последствия, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Мы можем наблюдать, как права человека попирают ногами, хотя все мы привержены им. Или мы можем поддержать тех, кого притесняют, подвергают жестокому обращению и преследуют - например, мирных демонстрантов в Белоруссии. Мы снова и снова призывали к общенациональному диалогу с Лукашенко при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>. Но он отклонил все предложения и продолжает прибегать к насилию и репрессиям. И это тоже должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и нашим международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе", - сказал Маас, чье выступление проходило в формате видеопослания.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577950682.html
https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577938437.html
" это тоже должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и нашим международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе". Первое: это ВАШИ "ценности", а не белорусские, у них могут быть и другие, Второе - обсуждение на ЕС никакого отношения к Белоруссии не имеет. Ибо она не член ЕС. Теперь вопрос - немец вообще берега попутал, считая, что весь мир должен соблюдать ИХ ценности и обсуждаться в ИХ ЕС?
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Маас - известный русофоб и конъюнктурщик.
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белоруссия
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РИА Новости
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хайко маас, александр лукашенко, мид германии, белоруссия, в мире

МИД Германии пригрозил Лукашенко "последствиями"

17:03 29.09.2020
 
© AP Photo / Dpa/Michael KappelerГлава МИД ФРГ Хайко Маас
Глава МИД ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Dpa/Michael Kappeler
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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко от общенационального диалога в стране и насилие в отношении протестующих должны иметь последствия, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
"Мы можем наблюдать, как права человека попирают ногами, хотя все мы привержены им. Или мы можем поддержать тех, кого притесняют, подвергают жестокому обращению и преследуют - например, мирных демонстрантов в Белоруссии. Мы снова и снова призывали к общенациональному диалогу с Лукашенко при посредничестве ОБСЕ. Но он отклонил все предложения и продолжает прибегать к насилию и репрессиям. И это тоже должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и нашим международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе", - сказал Маас, чье выступление проходило в формате видеопослания.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 15:48Протесты в Белоруссии
Нарышкин обвинил США в раскачивании ситуации в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

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Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 12:49Протесты в Белоруссии
Белоруссия столкнулась с попытками "подорвать" общество, заявил премьер
 
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Протесты в БелоруссииХайко МаасАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииБелоруссияВ мире
 
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