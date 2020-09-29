https://ria.ru/20200929/m-5-1577958798.html
На трассе М-5 в Свердловской области рухнул надземный переход
Движение транспорта перекрыли на трассе М-5 "Урал" в Свердловской области после обрушения надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:23
2020-09-29T17:23
2020-09-29T18:46
дороги
свердловская область
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости.</strong> Движение транспорта перекрыли на трассе М-5 "Урал" в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> после обрушения надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба "Уралуправдора"."На автодороге М-5 "Урал", на километре 193 с 18:55 перекрыто движение из-за падения наземного пешеходного перехода", — говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, пешеходный мост повредил автомобиль "КамАЗ" из-за превышения допустимых габаритов. Сейчас на место происшествия следует спасательное подразделение. Информации о пострадавших нет, уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577830960.html
2
свердловская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры обрушения пешеходного моста под Екатеринбургом
Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста под Екатеринбургом, рассказал РИА Новости собеседник в экстренных службах региона. Пешеходный мост рухнул на трассе М5 "Урал" вечером во вторник после повреждения автомобилем КамАЗ из-за превышения допустимых габаритов. Движение на трассе перекрыто. Областной главк МЧС сообщает, что водителя зажало в кабине.
2020-09-29T17:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дороги, свердловская область, происшествия