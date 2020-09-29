https://ria.ru/20200929/lukashenko-1577957928.html

Канада ввела санкции против Лукашенко и правительства Белоруссии

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких видных членов белорусского РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:09

2020-09-29T17:09

2020-09-29T17:19

протесты в белоруссии

александр лукашенко

канада

белоруссия

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 29 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких видных членов белорусского правительства, говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.

Василий Кнутт Отлично. Нельзя присваивать чужой результат. 24

6

канада

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, канада, белоруссия, в мире