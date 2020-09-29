https://ria.ru/20200929/lukashenko-1577957928.html
Канада ввела санкции против Лукашенко и правительства Белоруссии
Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких видных членов белорусского РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:09
2020-09-29T17:09
2020-09-29T17:19
протесты в белоруссии
александр лукашенко
канада
белоруссия
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 29 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких видных членов белорусского правительства, говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.
Василий Кнутт
Отлично. Нельзя присваивать чужой результат.
24
6
канада
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, канада, белоруссия, в мире