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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200929/lukashenko-1577957928.html
Канада ввела санкции против Лукашенко и правительства Белоруссии
Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких видных членов белорусского РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:09
2020-09-29T17:19
протесты в белоруссии
александр лукашенко
канада
белоруссия
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 29 сен – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких видных членов белорусского правительства, говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.
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24
6
канада
белоруссия
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александр лукашенко, канада, белоруссия, в мире

Канада ввела санкции против Лукашенко и правительства Белоруссии

17:09 29.09.2020 (обновлено: 17:19 29.09.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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ЛОНДОН, 29 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких видных членов белорусского правительства, говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоКанадаБелоруссияВ мире
 
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