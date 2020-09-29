https://ria.ru/20200929/latviya-1577920138.html

"Мы не губерния России": в Латвии заявили об унижении из-за языка

Депутат сейма Латвии Атис Леиньш в статье для Latvijas Avize резко осудил парламентария Рижской думы Антонину Ненашеву от партии "Прогрессивные" за признание... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T03:43

2020-09-29T03:43

2020-09-29T03:43

россия

атис леиньш

рижская дума

русский язык в мире

нато

евросоюз

латвия

рига

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"Мы вам не губерния": в Латвии взбесились из-за русского языка

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Депутат сейма Латвии <a href="http://ria.ru/person_atis-leinsh/" target="_blank" data-auto="true">Атис Леиньш</a> в статье для <a href="https://www.la.lv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Latvijas Avize</a> резко осудил парламентария <a href="http://ria.ru/organization_rigas-dome/" target="_blank" data-auto="true">Рижской думы</a> Антонину Ненашеву от партии "Прогрессивные" за признание важной роли русского языка в прибалтийской республике.Автор статьи считает, что такое высказывание может свидетельствовать о принятии "Прогрессивными" эстафеты от бывшего мэра Риги <a href="http://ria.ru/person_Nil_Ushakov/" target="_blank" data-auto="true">Нила Ушакова</a>, "который с русскими говорил только по-русски". Он призвал не поддерживать и не развивать миф, что "коммуникация на русском языке необходима для всех русских".Депутат сейма утверждает, что именно из-за "политики русификации" <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank">Латвию</a> в мире до сих пор не воспринимают как страну <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a>. Леиньш упомянул, что Ненашева отметила и роль английского языка в Латвии, однако его возмутило такое сравнение, поскольку, по его словам, "речь идет не о туристах".Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной для почти 40 процентов населения, но у него статус иностранного языка.<strong>Все новости Латвии читайте на сайте <a href="https://lv.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Латвия >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/latviya-1576407560.html

Лысый Кучерявый "Мы живем в национальном государстве, а не в губернии России: почему у нас до сих пор есть привычка к такому унижению?" Смешно такое слышать от холопов СШП. 191

Алёна Александрова В США можно разговаривать на любом языке. Отсутствие толерантности или дискриминация в США не одобряются. Уважение к другой стране со стороны США зависит от размера страны, её экономической мощи и боеспособности её вооружённых сил. К русскоговорящей Латвии с хорошими экономическими связями в США относились бы с большим уважением, чем к говорящим на непонятном языке дикарям из страны смешного размера, которые неспособны выстроить уважительные отношения с соседней большой страной. 180

60

россия

латвия

рига

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, атис леиньш, рижская дума, русский язык в мире, нато, евросоюз, латвия, рига, нил ушаков, в мире