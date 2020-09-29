https://ria.ru/20200929/kuraev-1577968972.html

Андрей Кураев прокомментировал сообщения о поданном к нему иске

Протодиакон Андрей Кураев, к которому, по данным СМИ, один из священнослужителей РПЦ подал иск о защите чести и достоинства, не получал судебных уведомлений,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T20:07

2020-09-29T20:07

2020-09-29T22:15

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происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Протодиакон <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kuraev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кураев</a>, к которому, по данным СМИ, один из священнослужителей <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a> подал иск о защите чести и достоинства, не получал судебных уведомлений, заявил он РИА Новости во вторник.Ранее СМИ сообщили, что бывший настоятель Омского Воскресенского войскового собора игумен Серафим (Олег Николин) подал в суд иск о защите чести и достоинства к Андрею Кураеву. В 2019 году Кураев опубликовал в своем ЖЖ пост, где упоминал о якобы имевших место домогательствах игумена к 17-летнему семинаристу."Узнал об этой истории из СМИ, официального уведомления суда не получал и не вхожу в юрисдикцию Черемушкинского суда. Насколько я знаю, иск подается по адресу проживания ответчика. В СМИ говорится, что иск был подан, был в базе данных, а потом эта информация исчезла. Эти странности наводят на мысль, что это спектакль", - сказал Кураев.В РПЦ отказались комментировать ситуацию из-за того, что невозможно ознакомиться с материалами дела. Карточки дела нет на официальном портал судов общей юрисдикции города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Связаться с игуменом Серафимом РИА Новости не удалось.В последние годы протодиакон резко критиковал РПЦ и ее священноначалие. Ранее патриарх Кирилл подписал указ, временно запретив в служении Кураева "в связи с публичным оскорблением памяти" бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы, протоиерея Александра Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы". Окончательное решение по этому вопросу примет епархиальный церковный суд. Агейкин скончался 21 апреля от осложнений из-за коронавируса.

https://ria.ru/20200429/1570772963.html

https://ria.ru/20200430/1570842996.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, андрей кураев, русская православная церковь, москва, происшествия