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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200929/kuraev-1577968972.html
Андрей Кураев прокомментировал сообщения о поданном к нему иске
Протодиакон Андрей Кураев, к которому, по данным СМИ, один из священнослужителей РПЦ подал иск о защите чести и достоинства, не получал судебных уведомлений,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:07
2020-09-29T22:15
религия
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
андрей кураев
русская православная церковь
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Протодиакон <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kuraev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кураев</a>, к которому, по данным СМИ, один из священнослужителей <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a> подал иск о защите чести и достоинства, не получал судебных уведомлений, заявил он РИА Новости во вторник.Ранее СМИ сообщили, что бывший настоятель Омского Воскресенского войскового собора игумен Серафим (Олег Николин) подал в суд иск о защите чести и достоинства к Андрею Кураеву. В 2019 году Кураев опубликовал в своем ЖЖ пост, где упоминал о якобы имевших место домогательствах игумена к 17-летнему семинаристу."Узнал об этой истории из СМИ, официального уведомления суда не получал и не вхожу в юрисдикцию Черемушкинского суда. Насколько я знаю, иск подается по адресу проживания ответчика. В СМИ говорится, что иск был подан, был в базе данных, а потом эта информация исчезла. Эти странности наводят на мысль, что это спектакль", - сказал Кураев.В РПЦ отказались комментировать ситуацию из-за того, что невозможно ознакомиться с материалами дела. Карточки дела нет на официальном портал судов общей юрисдикции города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Связаться с игуменом Серафимом РИА Новости не удалось.В последние годы протодиакон резко критиковал РПЦ и ее священноначалие. Ранее патриарх Кирилл подписал указ, временно запретив в служении Кураева "в связи с публичным оскорблением памяти" бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы, протоиерея Александра Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы". Окончательное решение по этому вопросу примет епархиальный церковный суд. Агейкин скончался 21 апреля от осложнений из-за коронавируса.
https://ria.ru/20200429/1570772963.html
https://ria.ru/20200430/1570842996.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, андрей кураев, русская православная церковь, москва, происшествия

Андрей Кураев прокомментировал сообщения о поданном к нему иске

20:07 29.09.2020 (обновлено: 22:15 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев, к которому, по данным СМИ, один из священнослужителей РПЦ подал иск о защите чести и достоинства, не получал судебных уведомлений, заявил он РИА Новости во вторник.
Ранее СМИ сообщили, что бывший настоятель Омского Воскресенского войскового собора игумен Серафим (Олег Николин) подал в суд иск о защите чести и достоинства к Андрею Кураеву. В 2019 году Кураев опубликовал в своем ЖЖ пост, где упоминал о якобы имевших место домогательствах игумена к 17-летнему семинаристу.
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 29.04.2020
29 апреля, 21:46Религия и мировоззрение
Иеромонах РПЦ прокомментировал запрет в служении Кураева
"Узнал об этой истории из СМИ, официального уведомления суда не получал и не вхожу в юрисдикцию Черемушкинского суда. Насколько я знаю, иск подается по адресу проживания ответчика. В СМИ говорится, что иск был подан, был в базе данных, а потом эта информация исчезла. Эти странности наводят на мысль, что это спектакль", - сказал Кураев.
В РПЦ отказались комментировать ситуацию из-за того, что невозможно ознакомиться с материалами дела. Карточки дела нет на официальном портал судов общей юрисдикции города Москвы. Связаться с игуменом Серафимом РИА Новости не удалось.
В последние годы протодиакон резко критиковал РПЦ и ее священноначалие. Ранее патриарх Кирилл подписал указ, временно запретив в служении Кураева "в связи с публичным оскорблением памяти" бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы, протоиерея Александра Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы". Окончательное решение по этому вопросу примет епархиальный церковный суд. Агейкин скончался 21 апреля от осложнений из-за коронавируса.
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
30 апреля, 22:20Религия и мировоззрение
Запрещенный в служении Кураев назвал "фикцией" предстоящий церковный суд
 
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КураевРусская православная церковьМоскваПроисшествия
 
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