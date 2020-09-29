https://ria.ru/20200929/kriminal-1577925327.html

Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова

Более миллиона рублей пропали со счета бизнесмена и политика Анатолия Быкова за время его нахождения в СИЗО-1 в Красноярске, заявление о краже подано в краевой... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T09:44

2020-09-29T09:44

2020-09-29T10:09

красноярский краевой суд

красноярский край

анатолий быков

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Более миллиона рублей пропали со счета бизнесмена и политика <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Быкова</a> за время его нахождения в СИЗО-1 в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, заявление о краже подано в краевой главк МВД, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров."Пропали деньги, составляющие особо крупный размер согласно уголовного законодательства, то есть свыше одного миллиона рублей. Какая именно сумма пропала, я называть не буду, поскольку это сведения, составляющие банковскую тайну", - сказал Прохоров.Адвокат добавил, что в понедельник вечером "заявление о хищении денежных средств неустановленными лицами зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю".Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая <a href="http://ria.ru/organization_Krasnojarskijj_kraevojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Красноярский краевой суд</a> отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена. В начале сентября Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц в 1994 году. В его отношении расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют Быкова на причастность к подстрекательству к убийству.По предварительной версии следствия, в октябре 2004 года в красноярском поселке Удачный Быков склонил знакомого убить вице-президента федерации бокса <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> Андрея Грабовского. Киллер согласился и начал вести слежку за Грабовским. В ноябре он совершил неудачную попытку убийства, обстреляв автомобиль Грабовского из автомата. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств, полученных следственным и оперативным путем.В конце января экс-президент краевой федерации бокса Андрей Грабовский был приговорен к 13 годам колонии как заказчик убийства экс-замначальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nazarov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Назарова</a>. Назарова убили 22 ноября 2004 года. Ранее исполнитель и посредник были осуждены на 22 года и девять лет колонии строгого режима соответственно. Уголовное дело в отношении организатора преступления было выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20200921/kriminal-1577529716.html

https://ria.ru/20200825/bykov-1576270770.html

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красноярский край

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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красноярский краевой суд, красноярский край, анатолий быков, красноярск, происшествия