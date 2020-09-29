Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
09:44 29.09.2020 (обновлено: 10:09 29.09.2020)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
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КРАСНОЯРСК, 29 сен - РИА Новости. Более миллиона рублей пропали со счета бизнесмена и политика Анатолия Быкова за время его нахождения в СИЗО-1 в Красноярске, заявление о краже подано в краевой главк МВД, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров.
"Пропали деньги, составляющие особо крупный размер согласно уголовного законодательства, то есть свыше одного миллиона рублей. Какая именно сумма пропала, я называть не буду, поскольку это сведения, составляющие банковскую тайну", - сказал Прохоров.
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Адвокат добавил, что в понедельник вечером "заявление о хищении денежных средств неустановленными лицами зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю".
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена. В начале сентября Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц в 1994 году. В его отношении расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Также красноярские следователи проверяют Быкова на причастность к подстрекательству к убийству.
По предварительной версии следствия, в октябре 2004 года в красноярском поселке Удачный Быков склонил знакомого убить вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Киллер согласился и начал вести слежку за Грабовским. В ноябре он совершил неудачную попытку убийства, обстреляв автомобиль Грабовского из автомата. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств, полученных следственным и оперативным путем.
В конце января экс-президент краевой федерации бокса Андрей Грабовский был приговорен к 13 годам колонии как заказчик убийства экс-замначальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД Красноярского края Сергея Назарова. Назарова убили 22 ноября 2004 года. Ранее исполнитель и посредник были осуждены на 22 года и девять лет колонии строгого режима соответственно. Уголовное дело в отношении организатора преступления было выделено в отдельное производство.