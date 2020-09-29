https://ria.ru/20200929/koyki-1577950247.html

Голикова рассказала о состоянии коечного фонда для больных COVID-19

Свободный коечный фонд для коронавирусных больных в России в настоящий момент составляет 31%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:40

2020-09-29T15:40

2020-09-29T15:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Свободный коечный фонд для коронавирусных больных в России в настоящий момент составляет 31%, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Свободный коечный фонд для больных ковидом на вчерашний вечер составляет 31%. То есть заполняемость коек у нас растет", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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