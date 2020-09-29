https://ria.ru/20200929/kovid-1577961575.html
Воробьев: в школах Подмосковья нет критической ситуации с COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил уровень заболеваемости COVID-19 с главным санитарным врачом региона Ольгой Микаиловой, на сегодняшний день... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:58
2020-09-29T17:58
2020-09-29T17:59
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> обсудил уровень заболеваемости COVID-19 с главным санитарным врачом региона Ольгой Микаиловой, на сегодняшний день критической ситуации с коронавирусом, в том числе, в школах, нет, ведется мониторинг и контроль, сообщается в Telegram-канале главы области. "По школам критической ситуации не вижу на сегодняшний день", — отметила Микаилова. "Жители задают вопросы. Давайте еще помониторим, посмотрим сегодня-завтра. И до конца недели проинформируем", — сказал Воробьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/koronavirus-1577929868.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)