https://ria.ru/20200929/kovid-1577961575.html

Воробьев: в школах Подмосковья нет критической ситуации с COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил уровень заболеваемости COVID-19 с главным санитарным врачом региона Ольгой Микаиловой, на сегодняшний день... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:58

2020-09-29T17:58

2020-09-29T17:59

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156313/32/1563133229_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5094d6176d379bbe17b3963bd37e87c6.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> обсудил уровень заболеваемости COVID-19 с главным санитарным врачом региона Ольгой Микаиловой, на сегодняшний день критической ситуации с коронавирусом, в том числе, в школах, нет, ведется мониторинг и контроль, сообщается в Telegram-канале главы области. "По школам критической ситуации не вижу на сегодняшний день", — отметила Микаилова. "Жители задают вопросы. Давайте еще помониторим, посмотрим сегодня-завтра. И до конца недели проинформируем", — сказал Воробьев.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/koronavirus-1577929868.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)