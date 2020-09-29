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Новости Подмосковья
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Воробьев: в школах Подмосковья нет критической ситуации с COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил уровень заболеваемости COVID-19 с главным санитарным врачом региона Ольгой Микаиловой, на сегодняшний день... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:58
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новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> обсудил уровень заболеваемости COVID-19 с главным санитарным врачом региона Ольгой Микаиловой, на сегодняшний день критической ситуации с коронавирусом, в том числе, в школах, нет, ведется мониторинг и контроль, сообщается в Telegram-канале главы области. "По школам критической ситуации не вижу на сегодняшний день", — отметила Микаилова. "Жители задают вопросы. Давайте еще помониторим, посмотрим сегодня-завтра. И до конца недели проинформируем", — сказал Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев: в школах Подмосковья нет критической ситуации с COVID-19

17:58 29.09.2020 (обновлено: 17:59 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил уровень заболеваемости COVID-19 с главным санитарным врачом региона Ольгой Микаиловой, на сегодняшний день критической ситуации с коронавирусом, в том числе, в школах, нет, ведется мониторинг и контроль, сообщается в Telegram-канале главы области.
"По школам критической ситуации не вижу на сегодняшний день", — отметила Микаилова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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"Жители задают вопросы. Давайте еще помониторим, посмотрим сегодня-завтра. И до конца недели проинформируем", — сказал Воробьев.
 
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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