https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577967027.html
Порошенко заразился коронавирусом
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом и лечится дома. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:22
2020-09-29T19:22
2020-09-29T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
петр порошенко
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 29 сен — РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> сообщил, что заразился коронавирусом и лечится дома.По последним данным, на Украине выявлены 204 932 случая COVID-19, скончались 4065 человек, выздоровели 90 250.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
валера удовиченко
Хоть одна хорошая новость.
150
Aleks Skela
А говорят что зараза к заразе не пристаёт)
80
34
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, петр порошенко, украина, в мире