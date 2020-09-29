https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577967027.html

Порошенко заразился коронавирусом

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом и лечится дома. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:22

2020-09-29T19:22

2020-09-29T20:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

петр порошенко

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 29 сен — РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> сообщил, что заразился коронавирусом и лечится дома.По последним данным, на Украине выявлены 204 932 случая COVID-19, скончались 4065 человек, выздоровели 90 250.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

валера удовиченко Хоть одна хорошая новость. 150

Aleks Skela А говорят что зараза к заразе не пристаёт) 80

34

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, петр порошенко, украина, в мире