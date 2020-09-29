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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577967027.html
Порошенко заразился коронавирусом
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом и лечится дома. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:22
2020-09-29T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
петр порошенко
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 29 сен — РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> сообщил, что заразился коронавирусом и лечится дома.По последним данным, на Украине выявлены 204 932 случая COVID-19, скончались 4065 человек, выздоровели 90 250.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Хоть одна хорошая новость.
150
А говорят что зараза к заразе не пристаёт)
80
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, петр порошенко, украина, в мире

Порошенко заразился коронавирусом

19:22 29.09.2020 (обновлено: 20:33 29.09.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 сен — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом и лечится дома.
"Получил положительный тест на COVID. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта более коварная. Значительно более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Призываю всех украинцев беречь себя!" — написал он в Twitter.
По последним данным, на Украине выявлены 204 932 случая COVID-19, скончались 4065 человек, выздоровели 90 250.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
 
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