https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950579.html

Голикова оценила темпы роста заболеваемости COVID-19 у пожилых и детей

Рост заболеваемости коронавирусом у лиц старше 65 лет в РФ составил 2,6%, среди детей - 18,4%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:46

2020-09-29T15:46

2020-09-29T15:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Рост заболеваемости <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> у лиц старше 65 лет в РФ составил 2,6%, среди детей - 18,4%, сообщила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Что касается возрастной структуры, здесь ожидаемые изменения, которые касаются больших коллективов... И здесь возросла заболеваемость детей и лиц в возрасте старше 65 лет. Рост заболеваемости лиц старше 65 лет составил 2,6% и оценивается сегодня в 21,5%", - рассказала Голикова на совещании президента с членами правительства.Заболеваемость среди детей, по словам вице-премьера, возросла на 18,4%, "но от 55% до 95% случаев - это бессимптомное течение заболевания или легкое проявление острой респираторной вирусной инфекции".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество